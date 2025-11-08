Ministrul Sănătăţii a sesizat Parchetul General şi DNA după ce a fost invitat la o conferinţă pseudoştiinţifică

Organizatorii conferinţei controversate „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală”, care a avut loc în septembrie la Braşov, pregătesc o nouă ediţie a evenimentului la Bucureşti, potrivit HotNews.ro. Pentru această ediţie, au trimis o invitaţie oficială ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

În document, organizatorii afirmă că scopul prezenţei ministrului ar fi acela de „a ajusta, întru informarea publică, realităţi cu privire la datele privind aspectele ce au caracterizat pandemia de COVID-19 şi campaniile de vaccinare, precum şi cele ce s-au constatat post pandemie şi post vaccinare”. Ei susţin, de asemenea, că evenimentul urmăreşte „conceperea şi implementarea de politici sanitar-medicale adecvate realităţii şi nicidecum ale vreunei dogme ori directive detaşate de realitate”.

Ministrul Sănătăţii a anunţat însă sâmbătă că a sesizat Parchetul General, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Colegiul Medicilor în legătură cu această invitaţie, solicitând un punct de vedere „cu privire la tematica ce urmează a fi abordată”.

Ediţia din Bucureşti a conferinţei fusese programată iniţial pentru 14 noiembrie la Academia Română şi 15 noiembrie la Hotel Pullman, însă Academia Română a decis joi să anuleze găzduirea evenimentului după apariţia controverselor în spaţiul public. „Am oprit organizarea acestei conferinţe într-un spaţiu al instituţiei, de îndată ce am aflat despre ce este vorba”, a declarat preşedintele Academiei, Ioan Aurel Pop.

Prima ediţie a conferinţei, organizată pe 6 septembrie la Braşov, a fost prezentată drept o „dezbatere medicală”, dar a inclus teme precum „explozia de cancere post-vaccinare” şi „copii care mor din cauza vaccinului COVID”, fără nicio bază ştiinţifică, conform sursei citate.

După acel eveniment, ministrul Rogobete a afirmat că „majoritatea informaţiilor promovate nu au legătură cu niciun fundament ştiinţific”, criticând ferm dezinformarea medicală. „S-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitatea 5G a telefoanelor mobile şi că, prin cumulul dintre 5G şi vaccinuri, putem manipula ADN-ul uman. Aceste afirmaţii nu au niciun substrat ştiinţific şi fac rău siguranţei şi sănătăţii pacienţilor”, a declarat atunci ministrul.

Rogobete a făcut apel public ca oamenii „să se informeze doar din surse verificate medical”, subliniind că dezinformarea medicală reprezintă un atac direct la adresa românilor.