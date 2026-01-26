Ministrul Sănătăţii, discuţii cu pacienţii: „Regulile nu trebuie să lucreze împotriva lor”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut luni o întâlnire cu asociaţiile de pacienţi, afirmând că au căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui. „Când regulile nu mai servesc pacientului, ele trebuie corectate, cu echilibru şi decizii asumate”, a adăugat Rogobete, conform News.ro.

"Am avut astăzi o întâlnire concretă cu asociaţiile de pacienţi, un dialog necesar, bazat pe realităţile din sistem şi pe experienţa directă a celor care îl folosesc zilnic. Am căutat împreună soluţii pentru situaţiile în care regulile au ajuns să funcţioneze împotriva pacientului, nu în favoarea lui. Un exemplu clar este spitalizarea de zi pentru pacienţii cu diabet, folosită doar pentru ridicarea consumabilelor pentru pompe şi senzori de insulină. Oameni care vin cu bilet de trimitere sunt internaţi pentru o zi şi petrec ore întregi pe holurile spitalelor pentru o procedură strict administrativă”, a scris ministrul Sănătăţii pe Facebook, potrivit News.ro.

Ministrul Alexandru Rogobete precizează că acest lucru nu reprezintă îngrijire medicală, ci doar birocraţie care consumă timp, energie şi încredere, iar soluţia este una logică şi simplă: eliberarea senzorilor şi a consumabilelor în circuit deschis, cu intervenţia medicului doar atunci când actul medical o impune. De asemenea, ministrul a menţionat că a discutat şi despre codurile de boală şi modul rigid în care acestea sunt aplicate în prezent în reguli administrative, a relatat News.ro.

"Clasificările sunt necesare, dar nu trebuie să genereze diferenţe nejustificate între pacienţi. În practică, trebuie să conteze nevoia reală de îngrijire. De aceea, susţin o abordare mai coerentă şi mai simplă: o delimitare clară între boala acută şi boala cronică, iar afecţiunile cronice să fie tratate unitar, cu aceleaşi reguli şi aceleaşi drepturi”, afirmă Rogobete, conform News.ro.

Ministrul mai subliniază că un punct important este eliminarea biletului de trimitere pentru spitalizarea de zi în cazul pacienţilor cronici deja diagnosticaţi şi monitorizaţi, inclusiv în afecţiuni grave precum scleroza multiplă, deoarece acolo unde nu aduce valoare medicală, această etapă trebuie eliminată. În acelaşi timp, el susţine ferm realizarea unor pachete de analize în ambulatoriu, adaptate bolilor cronice, acolo unde fluxurile sunt clare, nevoia de diagnostic şi monitorizare este evidentă, iar pacientul nu trebuie plimbat inutil prin internări administrative, considerând acest lucru un pas concret spre un sistem mai eficient şi mai uman, potrivit News.ro.

Potrivit ministrului Rogobete, „schimbările de sistem nu se fac peste noapte, ci etapizat, cu reguli clare: proceduri mai simple, registre funcţionale, mai puţină alergătură pentru pacient şi mai mult timp pentru îngrijire reală”. El a adăugat că „atunci când regulile nu mai servesc pacientului, ele trebuie corectate, cu echilibru şi decizii asumate” şi a mulţumit asociaţiilor de pacienţi pentru deschidere, onestitate şi soluţiile propuse. „Doar prin dialog şi colaborare putem construi un sistem de sănătate care funcţionează cu adevărat pentru oameni”, a concluzionat ministrul relatează News.ro.