Ministrul Transporturilor anunţă că are loc un control la Metrorex

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că reprezentanţi ai ministerului, ai Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac un control la Metrorex pentru a verifica modul în care sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă şi instruirea profesională a personalului, gestionarea incidentelor, potrivit news.ro.

”La această oră, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR), desfăşoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, o amplă acţiune comună de inspecţie la Metrorex SA. În acţiune sunt angrenaţi reprezentanţi ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR şi 6 inspectori de la ITM Bucureşti”, a anunţat Ciprian Şerban, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a explicat că echipele mixte verifică, pe teren, modul în care sunt respectate normele şi cerinţele legale privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, întreţinerea şi repararea vehiculelor feroviare, respectarea regulilor de muncă şi instruirea profesională a personalului, gestionarea incidentelor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

”Transportul cu metroul trebuie să fie nu doar rapid şi eficient, ci şi sigur. Această acţiune comună cu ITM Bucureşti arată că avem toleranţă zero faţă de abaterile care pot pune în pericol siguranţa călătorilor şi a personalului. După finalizarea verificărilor şi analizarea documentelor, inclusiv a modului de respectare a dispoziţiilor legale, vom face publice toate concluziile care se încadrează în categoria informaţiilor de interes public”, a subliniat ministrul Transporturilor.