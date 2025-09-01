Modi şi Putin au discutat despre soluţionarea paşnică a conflictului din Ucraina la summitul SCO

Premierul Indiei, Narendra Modi, şi preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, au discutat luni, în marja summitului Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin, despre evoluţiile regionale şi globale, inclusiv despre „rezolvarea paşnică a conflictului din Ucraina”, relatează Hindustan Times, care afirmă cele ce urmează.

„Am făcut un schimb de opinii privind evoluţiile regionale şi globale, inclusiv soluţionarea paşnică a conflictului din Ucraina”, a transmis Modi într-o postare pe platforma X, după întrevederea cu liderul de la Kremlin.

Întâlnirea survine într-un context geopolitic marcat de sancţiuni occidentale împotriva Moscovei şi de tensiuni comerciale între New Delhi şi Washington, în urma tarifelor impuse recent de administraţia Trump asupra exporturilor indiene.