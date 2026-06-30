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Monica Berescu (USR) şi alţi parlamentari au depus un proiect legislativ pentru protecţia minorilor în mediul online

L.B.
Politică / 30 iunie, 19:22

Sursă foto: Facebook / Monica Berescu

Sursă foto: Facebook / Monica Berescu

Deputata USR Monica Berescu a anunţat că, împreună cu colegele Corina Ene, Csep Éva Andrea, Raluca Turcan şi colegi din alte formaţiuni politice, a depus un proiect legislativ transpartinic pentru protecţia minorilor în utilizarea reţelelor sociale, conform postării citate. Berescu a argumentat că, aşa cum nu lăsăm un copil de 10 ani singur într-un loc periculos, nu ar trebui să-l lăsăm nici neprotejat în mediul online, unde aproape jumătate dintre copiii din România petrec peste 6 ore pe zi şi aproape unul din doi spune că a fost victima hărţuirii online, potrivit sursei.

Proiectul propune accesul la reţelele sociale de la 15 ani, prin mecanisme reale de verificare a vârstei, protecţie suplimentară pentru adolescenţii între 15 şi 18 ani, limitarea expunerii la conţinut care promovează violenţa, pornografia, autovătămarea, provocările periculoase sau jocurile de noroc şi mai multă responsabilitate pentru platformele digitale, conform iniţiativei. Berescu a subliniat că nu este un proiect împotriva tehnologiei, ci pentru copii, având ca scop ca sănătatea lor mintală să fie mai importantă decât algoritmii, potrivit postării.

Iniţiativa se aliniază tendinţelor europene, în contextul în care mai multe state membre, precum Franţa, Grecia şi Spania, au anunţat măsuri similare de limitare a accesului minorilor la reţelele sociale, iar la nivelul UE există discuţii privind implementarea unor mecanisme de verificare a vârstei . Un proiect similar pentru protecţia minorilor în mediul digital, iniţiat de senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL), a fost deja adoptat de Senat şi se află în procedură de dezbatere la Camera Deputaţilo

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