Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Moscova a acuzat Chişinăul că subminează autonomia Găgăuziei

A.B.
Internaţional / 12 noiembrie, 19:57

Moscova a acuzat Chişinăul că subminează autonomia Găgăuziei

Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat Chişinăul că încearcă să submineze autonomia Găgăuziei şi să instaleze politicieni loiali în regiune înaintea alegerilor locale din 2026, a declarat Aleksei Polisciuk, şeful departamentului pentru relaţiile cu CSI din cadrul MAE rus, într-un interviu acordat agenţiei TASS, potrivit NewsMaker.

Oficialul a susţinut că Rusia este „profund îngrijorată” de cazul fostei guvernatoare a Găgăuziei, Evghenia Guţul, condamnată la şapte ani de închisoare pentru finanţarea ilegală a partidului prorus „Şor”, şi a afirmat că Moscova va continua să ridice problema în forurile internaţionale. „Vom folosi întregul arsenal de mijloace diplomatice pentru a determina Chişinăul să-şi respecte propria legislaţie şi autonomia poporului găgăuz, care are legături istorice şi spirituale cu Rusia”, a declarat Polisciuk.

Reprezentantul MAE rus a mai afirmat că „acuzaţiile aduse lui Guţul sunt politizate” şi că dosarul acesteia ar fi un „proces-spectacol”. În opinia sa, măsurile luate de guvernul moldovean ar reprezenta „o politică sistematică de subminare a autonomiei Găgăuziei”.

În acelaşi interviu, Polisciuk a acuzat Chişinăul că a restrâns drepturile de vot ale locuitorilor din Transnistria, reducând numărul secţiilor de votare de la 30 la 12 la recentele alegeri parlamentare şi „închizând podurile peste Nistru” în ziua scrutinului. „Această abordare nu inspiră optimism privind dialogul dintre Chişinău şi Tiraspol”, a spus diplomatul rus.

De la începutul războiului din Ucraina, formatul de negociere „5+2” pentru reglementarea conflictului transnistrean, în care Rusia, Ucraina şi OSCE erau mediatori, iar SUA şi UE observatori, a fost suspendat. Moscova continuă să se autodefinească drept „garant şi mediator” al procesului de pace, în pofida deteriorării relaţiilor cu autorităţile de la Chişinău.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb