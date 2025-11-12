Moscova a acuzat Chişinăul că subminează autonomia Găgăuziei

Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat Chişinăul că încearcă să submineze autonomia Găgăuziei şi să instaleze politicieni loiali în regiune înaintea alegerilor locale din 2026, a declarat Aleksei Polisciuk, şeful departamentului pentru relaţiile cu CSI din cadrul MAE rus, într-un interviu acordat agenţiei TASS, potrivit NewsMaker.

Oficialul a susţinut că Rusia este „profund îngrijorată” de cazul fostei guvernatoare a Găgăuziei, Evghenia Guţul, condamnată la şapte ani de închisoare pentru finanţarea ilegală a partidului prorus „Şor”, şi a afirmat că Moscova va continua să ridice problema în forurile internaţionale. „Vom folosi întregul arsenal de mijloace diplomatice pentru a determina Chişinăul să-şi respecte propria legislaţie şi autonomia poporului găgăuz, care are legături istorice şi spirituale cu Rusia”, a declarat Polisciuk.

Reprezentantul MAE rus a mai afirmat că „acuzaţiile aduse lui Guţul sunt politizate” şi că dosarul acesteia ar fi un „proces-spectacol”. În opinia sa, măsurile luate de guvernul moldovean ar reprezenta „o politică sistematică de subminare a autonomiei Găgăuziei”.

În acelaşi interviu, Polisciuk a acuzat Chişinăul că a restrâns drepturile de vot ale locuitorilor din Transnistria, reducând numărul secţiilor de votare de la 30 la 12 la recentele alegeri parlamentare şi „închizând podurile peste Nistru” în ziua scrutinului. „Această abordare nu inspiră optimism privind dialogul dintre Chişinău şi Tiraspol”, a spus diplomatul rus.

De la începutul războiului din Ucraina, formatul de negociere „5+2” pentru reglementarea conflictului transnistrean, în care Rusia, Ucraina şi OSCE erau mediatori, iar SUA şi UE observatori, a fost suspendat. Moscova continuă să se autodefinească drept „garant şi mediator” al procesului de pace, în pofida deteriorării relaţiilor cu autorităţile de la Chişinău.