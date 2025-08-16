Moscova ironizează Occidentul după întâlnirea Trump-Putin

Reprezentanta oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat pe canalul său de Telegram întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurată în Alaska, relatează agenţia Tass.

„Presa occidentală se află într-o stare care poate fi numită nebunie, la limita nebuniei totale: timp de trei ani au vorbit despre izolarea Rusiei, iar astăzi au văzut covorul roşu care l-a întâmpinat pe preşedintele rus în Statele Unite”, a declarat Zaharova.