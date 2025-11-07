Moşteanu: ”Există nişte planuri făcute pentru a putea ocupa toate poziţiile pe care Armata trebuie să le aibă”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că şi anul acesta, la fel ca şi anul trecut, numărul militarilor profesionişti nou încadraţi în Armata Română este mai mare decât cel al plecărilor din acest sistem, însă în 2025 sporul net este mai mic, comparativ cu 2024, informează news.ro.

Moşteanu constată că există dorinţă privind înrolarea în armată, dezvăluind că anul acesta au fost trimise 8.000 de cereri de înscriere, din care s-au făcut 1.400 de încadrări, conform bugetului existent.

”Armata Română este o armată de profesionişti. Există nişte planuri strategice pe care le-am făcut pentru a putea ocupa toate şi a umple toate poziţiile pe care Armata Română trebuie să le aibă conform ţintelor şi planurilor operaţionale stabilite cu aliaţii noştri. Anul trecut a fost un spor net, au venit mai mulţi oameni decât au plecat. Anul acesta va fi un spor net, dar mai mic. Am avut chiar încadrare pentru soldaţi, gradaţi, profesionişti şi am deschis 1.400 de posturi anul acesta. Am avut 8.000 de înscrieri şi cei 1.400 au început pregătirea chiar acum, la începutul săptămânii acesteia”, a declarat Ionuţ Moşteanu, joi seară, la Digi 24.

Ministrul a arătat că există dorinţă din partea multor persoane de a deveni militari profesionişti şi a spus că, dacă ministerul ar fi avut buget pentru toţi cei 8.000 de înscrişi, cu toţii ar fi fost încadraţi.

”Din cei 8.000 care au trimis dosarele de înscriere, 1.400 au început acum, 2.000 dintre ei, dacă mai sunt interesaţi la anul, o să continuăm la anul, în funcţie de alocările bugetare. Aici vorbim de profesionişti, plus cei care vin din şcolile militare, în fiecare an avem promoţia la jumătatea anului care intră în pâine, cum se zice”, adăugat Ionuţ Moşteanu.