Moşteanu, după reuniunea miniştrilor apărării din UE: Am susţinut legislaţia pentru industria de apărare

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că în cadrul reuniunii miniştrilor apărării din UE, desfăşurată în Danemarca, a susţinut măsuri esenţiale pentru securitatea României şi a Europei. El a pledat pentru flexibilizarea legislaţiei care să accelereze investiţiile în industria de apărare, subliniind necesitatea dezvoltării capacităţilor de înzestrare pentru a descuraja orice agresor şi pentru a construi noi fabrici şi parteneriate în România.

De asemenea, Moşteanu a promovat simplificarea mecanismelor de evaluare pentru a transforma finanţarea prin SAFE într-un model de succes şi a solicitat alocarea de fonduri importante pentru mobilitatea militară, incluzând infrastructura rutieră, feroviară şi intermodală cu utilizare duală.

Ministrul a mai afirmat că a discutat despre sprijinul pentru Ucraina, subliniind că protecţia continentului depinde de efortul comun al statelor europene.