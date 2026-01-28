MotoGP: Jorge Martin nu va participa la primele teste din 2026, în Malaysia

Încă în convalescenţă după multiplele accidente din sezonul trecut, Jorge Martin va rata prima sesiune de teste a anului, care va avea loc la Sepang (3-5 februarie), potrivit news.ro.

Campionul mondial din 2024 va fi înlocuit de Lorenzo Savadori la Aprilia, relatează L'Equipe.

Prudenţa prevalează la Aprilia. Deşi a participat la ultimul Grand Prix al sezonului trecut la Valencia, apoi a participat la ziua de teste oficiale din 18 noiembrie, Jorge Martin nu va fi prezent la prima sesiune de teste din 2026.

Spaniolul, care a suferit multiple accidente în 2025, a ales să se menajeze, după ce a fost supus mai multor operaţii în ultimele săptămâni pentru a-şi întări încheietura mâinii stângi şi clavicula dreaptă. Campionul mondial din 2024 speră astfel să participe în condiţii bune la ultimul test dinaintea sezonului, în Thailanda, la 21 şi 22 februarie.

Martin, a cărui prezenţă a fost totuşi anunţată la Sepang, va fi înlocuit pe circuit de Lorenzo Savadori. Conform previziunilor, Marco Bezzecchi, al treilea în Campionatul Mondial 2025, va pilota cealaltă RS-GP26.

Primul Grand Prix al sezonului va avea loc la Buriram (Thailanda), în perioada 27 februarie - 1 martie.