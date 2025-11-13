MSCI îmbunătăţeşte ratingul ESG la „A” pentru Grupul PPC

Potrivit raportului MSCI, îmbunătăţirea ratingului ESG al Grupului PPC se datorează progreselor semnificative înregistrate în mai multe zone-cheie. În primul rând, compania a demonstrat o gestionare eficientă a apei şi a deşeurilor toxice, înregistrând o expunere mai redusă la riscurile asociate acestor domenii comparativ cu alte companii din sectorul energetic. De asemenea, extinderea portofoliului de energie regenerabilă a contribuit la această evoluţie pozitivă, PPC crescând capacitatea instalată din surse regenerabile şi demarând procesul de dezafectare treptată a unităţilor cu emisii ridicate, ceea ce i-a consolidat poziţia competitivă în tranziţia către energia curată. Un alt aspect apreciat a fost guvernanţa corporativă, unde grupul a înregistrat o performanţă superioară în raport cu alte companii internaţionale din domeniu, în principal datorită supravegherii independente a managementului de către un Consiliu de Administraţie format majoritar din membri independenţi şi neexecutivi.