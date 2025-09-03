Muntenegru ar putea deveni membru UE în 2028, urmat de Albania

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat miercuri la Chişinău că Muntenegru este cel mai avansat stat candidat şi ar putea adera la Uniunea Europeană în 2028, în timp ce Albania ar putea urma până la finalul mandatului actualei Comisii Europene, potrivit Moldpres, de la care relatăm cele ce urmează.

Kos a precizat că Muntenegru are toate dosarele de negociere deschise şi, „din punct de vedere tehnic, putem finaliza negocierile până la sfârşitul anului viitor”. Având în vedere durata medie de ratificare a tratatelor de aderare - între 1 şi 2 ani - aderarea efectivă ar putea avea loc în 2028.

În cazul Albaniei, mai sunt de deschis două capitole de negociere, iar finalizarea discuţiilor tehnice este prognozată pentru 2027. „Astfel, şi Albania ar putea adera la UE în timpul mandatului actualei Comisii Europene”, a adăugat Kos.

Oficialul european efectuează în perioada 3-5 septembrie o vizită în Republica Moldova, unde are programate întâlniri cu autorităţi, investitori şi antreprenori, precum şi vizite la obiective de patrimoniu cultural şi religios.