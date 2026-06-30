Muraru: PSD cumpără voturi de la AUR „la bucată" pentru Grindeanu; îi cere lui Nicuşor Dan să-l desemneze pe Mureşan

Europarlamentarul PNL Alexandru Muraru a publicat marţi un mesaj pe Facebook în care acuză PSD că negociază voturi individuale cu parlamentari AUR pentru învestirea unui guvern condus de Sorin Grindeanu, fără un program de guvernare sau reforme, conform postării citate.
Muraru susţine că PSD adună voturi „cum se adună mărunţişul de pe jos", cu promisiuni distribuite discret, fără niciun angajament public faţă de cetăţeni, şi caută parlamentari din AUR dispuşi să voteze individual, „la bucată, fiecare cu preţul lui" - acelaşi AUR pe care îl acuză de extremism când îi convine, dar pe care îl cumpără atunci când are nevoie de el, potrivit aceluiaşi mesaj. El califică situaţia drept „o tranzacţie politică obscură, fără program, fără reforme, fără niciun angajament faţă de România reală", apreciind că un guvern construit astfel nu poate face consolidare fiscală, nu poate negocia serios cu partenerii europeni şi nu poate gestiona criza economică, conform postării citate.
Muraru îi adresează direct preşedintelui Nicuşor Dan o alegere pe care o consideră definitorie: pe de o parte Sorin Grindeanu, descris drept „un premier construit pe o majoritate de circumstanţă, cumpărată cu funcţii şi bani publici", iar pe de altă parte Siegfried Mureşan, propunerea PNL susţinută de USR şi UDMR, prezentat drept „un profesionist cu o carieră construită în instituţiile europene, negociator-şef pentru bugetul Uniunii Europene, un om respectat de toţi partenerii noştri externi", potrivit aceluiaşi mesaj. El îi cere preşedintelui să oprească acest „spectacol ruşinos" prin desemnarea propunerii PNL, avertizând că, dacă nu o va face, nu va putea pretinde că nu a ştiut cu ce şi cu cine a fost construit guvernul pe care l-a ales, conform postării citate.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 30.06.2026, 14:06)
Bun si ce altceva pot sa faca , blocaj pt eternitate ,cand voi nu aveti voturi pt acest segafredo folosesc porecla ca nici nu stiu sa-i scriu numele asa no name este.
Bag seama ca se ascut cutitele ca-n anii 30 in Romania intre politruci si intre tabere de securici.
Ne dam la o parte sa nu incurcam , poate ne scapam de toti odata, sau mna cine ramane in picioare ramane.