Mureşan: un preşedinte care exclude alegerile anticipate lasă spaţiu de manevră partidelor „revoluţionare" PSD şi AUR

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat marţi, la Digi24, că un preşedinte care exclude folosirea pârghiilor constituţionale şi nu doreşte alegeri anticipate a lăsat un spaţiu de manevră foarte mare partidelor pe care le-a descris drept „revoluţionare" - PSD şi AUR - care nu doresc stabilizarea ţării.

„Preşedintele este puternic când îşi foloseşte pârghiile constituţionale şi este evident că un preşedinte care exclude folosirea pârghiilor constituţionale şi nu doreşte alegeri anticipate a lăsat un spaţiu de manevră foarte mare partidelor revoluţionare, ca PSD şi AUR, partidelor care nu doresc să stabilizeze ţara", a declarat Mureşan. El a precizat că nu este „prietenul alegerilor anticipate", dar că două luni de campanie electorală ar fi mereu de preferat la doi ani jumătate de blocaje parlamentare, adăugând că soluţia sa preferată rămâne ca partidele să ajungă la o înţelegere în următoarele săptămâni.

Propunerea de premier a coaliţiei PNL-USR-UDMR a precizat că, dacă va fi desemnat în noua rundă de consultări - după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul anterior -, va lua mandatul cu maximă seriozitate şi responsabilitate şi este convins că va reuşi să constituie o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiştii. „Categoric fără AUR. Nu mă veţi vedea în sediul de partid AUR, făcând penibilităţile pe care le-au făcut alţii. România are nevoie de un guvern cu o majoritate serioasă, transparentă, nu cu o majoritate bazată pe negocieri netransparente, nu pe o majoritate care poate fi mereu ţinută în şah de către extremiştii care doar vor să destabilizeze România", a subliniat Mureşan.

El a precizat că înţelege „foarte exact" că dorinţa AUR este aceea de a destabiliza România şi a anunţat că PNL va fi în următorii ani „într-o opoziţie frontală cu AUR şi PSD". Referitor la viitorul PSD, Mureşan a declarat: „PSD va fi un partid micuţ, o anexă a AUR. Vor fi o minoritate în opoziţie după următoarele alegeri parlamentare", apreciind că, după viitoarele alegeri, România va avea „o majoritate curată" în Parlament, fără PSD şi fără AUR, întrucât majoritatea românilor îşi doresc reformă şi modernizare.