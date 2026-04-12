Naftali Bennett: „Imaginea Israelului în SUA se deteriorează pe fondul lipsei comunicării oficiale”

A.G.
Internaţional / 12 aprilie, 15:20

Sursa foto: X / @naftalibennett

Fostul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, a criticat actualul guvern, acuzându-l că a desfiinţat sistemul naţional de comunicare externă şi nu a construit un mecanism alternativ, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Bennett a afirmat că, la începutul mandatului său din 2021, a numit o echipă de profesionişti pentru a construi un sistem rapid şi eficient de comunicare publică, care ar fi gestionat crizele în timp real şi ar fi contribuit la consolidarea poziţiei Israelului pe plan internaţional, potrivit postării pe X.

Potrivit acestuia, după instalarea actualei guvernări, această structură ar fi fost desfiinţată, iar personalul înlăturat, fără a fi creat un mecanism funcţional în loc, se arată în postarea sursă.

Fostul premier a invocat date ale Pew Research Center, susţinând că aproximativ 70% dintre tinerii din Statele Unite au în prezent o opinie negativă despre Israel, evoluţie pe care o descrie drept fără precedent, conform sursei citate.

Această tendinţă reprezintă un risc strategic, întrucât generaţiile tinere vor influenţa viitoarele decizii politice din SUA, inclusiv în ceea ce priveşte sprijinul acordat Israelului, a subliniat Naftali Bennett pe X.

Bennett a mai susţinut, în aceeaşi postare, că lipsa unui sistem organizat de comunicare are deja consecinţe, menţionând acuzaţiile formulate la nivel internaţional la adresa Israelului, dificultăţile întâmpinate de militari în străinătate şi presiunile asupra mediului academic.

De asemenea, el a afirmat că, în absenţa unei structuri oficiale, o parte din eforturile de comunicare au fost preluate de cetăţeni şi persoane publice, fără un sprijin instituţional coerent, mai notează sursa citată.

Fostul prim-ministru a adăugat, conform aceleiaşi postări, că s-a implicat personal în susţinerea poziţiei Israelului pe plan internaţional, prin interviuri şi participări la evenimente, şi a anunţat că va prezenta în curând un plan pentru refacerea sistemului de comunicare externă.

„Este o misiune naţională care trebuie gestionată profesionist”, a subliniat Bennett pe X, avertizând că situaţia actuală reprezintă „un pericol grav pentru securitatea Israelului”.

