NAI Romania evaluează brandurile româneşti pentru a fi promovate global în cadrul I Success Brand Accelerator

NAI Romania, jucător de top pe piaţa evaluărilor şi consultanţei, anunţă un parteneriat strategic cu I Success Brand Accelerator, program internaţional care duce companiile locale direct în lumina reflectoarelor la evenimente de elită din Cannes, Monaco, Veneţia, Dubai, Abu Dhabi sau Riyadh, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

În contextul parteneriatului iniţiat la începutul lui 2025 între NAI Romania şi I Success, colaborare ce a pus bazele unui proces unic de evaluare şi internaţionalizare a brandurilor româneşti, noua etapă marchează continuarea evenimentelor dedicate promovării globale. Lansarea oficială a iniţiativei Brand Accelerator by I Success a avut loc la Bucureşti, la Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în prezenţa actorului american Eric Roberts.

Programul Brand Accelerator este dedicat companiilor româneşti care aspiră să pătrundă pe pieţele internaţionale şi să devină vizibile în cadrul unor evenimente de top mondial, iar rolul NAI Romania este de a evalua şi certifica valoarea brandurilor româneşti, oferindu-le credibilitate şi un avantaj competitiv în procesul de internaţionalizare.

Mai mult, evaluarea realizată de NAI Romania va permite măsurarea evoluţiei brandurilor înainte şi după participarea în accelerator, oferind astfel un instrument concret de monitorizare a progresului şi de validare a rezultatelor.

Potrivit sursei, un moment deosebit al ediţiei de la Bucureşti a fost acela în care actorul nominalizat la Oscar şi la Globurile de Aur, Eric Roberts, a primit Pălinca Zetea - un simbol autentic al tradiţiei româneşti, apreciat ca ambasador cultural şi de identitate naţională.

„Rolul nostru, ca evaluatori, este să oferim brandurilor româneşti instrumentele prin care să îşi dovedească valoarea şi să îşi câştige locul pe scena globală. Credem cu tărie că România are poveşti autentice şi branduri puternice, care, odată validate şi promovate corect, pot deveni repere internaţionale”, a declarat Andrei Botiş, CEO NAI Romania (Appraisal & Valuation).

„Aşa cum am făcut eu în carieră, ca producător român de entertainment, am propus ca, împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, să valorificăm branduri şi artişti pentru expunere internaţională. Prezenţa lui Eric Roberts la Bucureşti arată că brandurile româneşti pot atrage atenţia mass-media şi pot câştiga vizibilitate globală”, a spus Eduard Irimia, fondator I Success.

„Valoarea unui brand nu se măsoară doar prin succesul de acasă, ci şi prin capacitatea lui de a traversa graniţe, de a inspira şi de a construi punţi între culturi şi economii. România are antreprenori vizionari şi branduri cu potenţial excepţional, care merită să fie cunoscute pe scena globală”, a adăugat Iuliu Stocklosa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industria a Municipiului Bucureşti (CCIB).

Conform comunicatului, prin această colaborare, brandurile româneşti pot fi incluse în I Success Top 100 Brands - un accelerator prestigios pentru comerţ internaţional, care oferă branding şi vizibilitate globală, beneficiind de expunere în cadrul I Success Global Tour 2025.

Un exemplu de succes este Oliveris, brand de salată deţinut de compania Agriro, primul brand românesc care, în perioada 2024-2025, a devenit internaţional prin participarea la accelerator. După consacrarea sa la Cannes 2025, Oliveris sprijină activ promovarea altor branduri româneşti, contribuind la extinderea prezenţei acestora pe pieţele globale şi demonstrând puterea solidarităţii în antreprenoriatul românesc.