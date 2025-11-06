Nancy Pelosi se retrage din Congres, după aproape patru decenii în politica americană

Nancy Pelosi, prima şi singura femeie care a condus Camera Reprezentanţilor a SUA, a anunţat joi că nu va mai candida pentru un nou mandat, punând capăt unei cariere politice de aproape 40 de ani la Washington, potrivit presei americane.

„Le spun mereu colegilor mei că nu a existat o onoare mai mare pentru mine decât să spun: «Vorbesc în numele locuitorilor din San Francisco». Nu voi candida pentru realegere în Congres”, a declarat Pelosi, într-un videoclip emoţionant, în care şi-a anunţat retragerea.

În vârstă de 85 de ani, Pelosi a reprezentat California din 1987 şi a fost prima femeie preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, funcţie pe care a deţinut-o în două rânduri, între 2007-2011 şi 2019-2023. Sub conducerea sa, democraţii au adoptat reforme majore, inclusiv legea asigurărilor de sănătate Affordable Care Act (ACA), şi au condus procedurile de punere sub acuzare a preşedintelui Donald Trump.

Pelosi a fost o figură-cheie a Partidului Democrat timp de patru decenii, cunoscută pentru disciplina sa politică şi capacitatea de negociere. A fost un aliat apropiat al preşedinţilor Barack Obama şi Joe Biden, dar şi o voce critică faţă de Trump, devenind una dintre cele mai influente femei din istoria politică americană.

De-a lungul carierei sale, Pelosi a fost implicată în momente istorice, de la voturile privind războiul din Irak la lupta pentru drepturile civile şi reformele sociale. În 2022, viaţa ei a fost marcată de un episod violent, când soţul său, Paul Pelosi, a fost atacat în locuinţa familiei din San Francisco.

„San Francisco, cunoaşte-ţi puterea! Am făcut istorie, am făcut progrese şi trebuie să continuăm să fim în frunte”, a transmis Pelosi în mesajul de rămas-bun.