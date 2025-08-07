Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Narendra Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor

S.B.
Internaţional / 7 august, 11:36

Narendra Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor

Premierul indian Narendra Modi a declarat joi că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui să plătească un preţ mare pentru asta, în prima sa reacţie după anunţul preşedintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale de 50% asupra importurilor din India, informează Agerpres.

Trump a anunţat joi o taxă vamală suplimentară de 25% aplicată de SUA asupra importurilor din India, ridicând taxa totală asupra bunurilor indiene exportate în SUA la 50% - printre cele mai mari impuse de Statele Unite unui partener comercial.

'Pentru noi, bunăstarea fermierilor noştri este primordială', a declarat premierul Modi la un eveniment organizat la New Delhi.

'India nu va face niciodată compromisuri în ceea ce priveşte bunăstarea fermierilor, a sectorului lactatelor şi a pescarilor săi. Şi ştiu că personal va trebui să plătesc un preţ mare pentru asta', a mai spus el.

Casa Albă a motivat că taxele vamale suplimentare, care vor fi aplicate începând din 28 august, au fost impuse ca represalii pentru continuarea achiziţiilor de petrol rusesc de către India şi urmăresc să reducă capacitatea Moscovei de a finanţa războiul din Ucraina.

Ministerul indian de Externe a declarat că decizia administraţiei Trump a fost 'extrem de regretabilă' şi că 'India va lua toate măsurile necesare pentru a-şi proteja interesele naţionale'.

După China, India este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Anul trecut, circa 36% din importurile de petrol ale Indiei au provenit din Rusia, o creştere substanţială faţă de procentul de aproximativ 2% în anii anteriori războiului din Ucraina.

India explică această creştere prin faptul că 'livrările tradiţionale (de petrol) au fost deviate către Europa după declanşarea conflictului' din Ucraina, întrucât ţările europene au căutat alternative la petrolul rusesc, din dorinţa lor de a sancţiona astfel Rusia.

