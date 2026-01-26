NASA a început testele finale pentru lansarea misiunii Artemis 2

Pe măsură ce prima misiune cu echipaj uman către Lună din ultimii peste 50 de ani se apropie de fereastra de lansare programată pentru 6 februarie, NASA a transportat racheta Space Launch System (SLS) şi capsula Orion pe rampa Launch Pad 39B de la Centrul Spaţial Kennedy (KSC), în Florida, pentru o ultimă serie de teste, potrivit Space.com.

Conform sursei citate, misiunea Artemis 2 va dura aproximativ 10 zile şi va transporta un echipaj format din patru astronauţi într-un zbor în jurul Lunii. Comandantul misiunii este astronautul NASA Reid Wiseman, alături de pilotul Victor Glover (NASA), Christina Koch (NASA) şi Jeremy Hansen, din partea Agenţiei Spaţiale Canadiene (CSA), a relatat sursa amintită.

Înaintea lansării, NASA trebuie să finalizeze mai multe teste ale sistemelor rachetei şi capsulei. Printre acestea se numără verificarea braţului de acces al echipajului către capsula Orion, testarea sistemului de evacuare de urgenţă, a platformei de comunicaţii radio şi a motoarelor rachetei, a informat Space.com.

Oficialii NASA au precizat că modificările aduse procedurilor de alimentare cu combustibili criogenici şi sistemelor de la sol, ca urmare a lecţiilor învăţate în timpul misiunii Artemis 1, cresc semnificativ nivelul de siguranţă al misiunii, potrivit sursei citate.

Deşi 6 februarie rămâne data principală vizată pentru lansare, agenţia spaţială americană dispune de mai multe ferestre alternative în lunile februarie, martie şi aprilie, urmând ca decolarea să aibă loc doar atunci când condiţiile de siguranţă pentru echipaj vor fi optime, a mai transmis Space.com.