NATO-Industry Forum 2025: Europa trebuie să accelereze inovaţia şi producţia în industria de apărare

Investiţii consistente în apărare, creşteri rapide ale producţiei şi un ecosistem industrial care inovează mai repede decât adversarii reprezintă condiţiile pentru securitatea europeană, au afirmat ieri participanţii la Forumul NATO pentru industria de apărare, eveniment care s-a desfăşurat la Bucureşti, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, secretarului general al NATO - Mark Rutte şi comandantului Suprem Aliat pentru Transformare, generalul Pierre Vandier. În deschiderea evenimentului, cei trei înalţi oficiali au subliniat că finanţarea viitoare trebuie asigurată prin angajamente bugetare clare şi parteneriate public-private solide între companii şi guvernele celor 32 de state membre, pentru a garanta livrabilitate, interoperabilitate şi lanţuri de aprovizionare trainice.

Preşedintele Nicuşor Dan a precizat: "Contextul din ultima perioadă, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare. Toate ameninţările şi provocările cu care ne confruntăm în prezent, de la războiul din Ucraina până la ameninţările cibernetice şi războiul hibrid, ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate. De aceea, reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Rolul alianţei este de a proteja pacea, iar responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potenţială agresiune şi de a ne asigura că forţele noastre armate sunt capabile şi bine pregătite să contracareze ameninţările cu care ne confruntăm. Avem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei chiar la graniţa României. (...) Agresivitatea Rusiei dincolo de Ucraina prin încălcările recente ale spaţiului aerian aliat, precum şi prin intensificarea şi diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiţi să ne apărăm. Trebuie să rămânem uniţi şi să asumăm o poziţie de forţă printr-o postură solidă şi credibilă. (...) Noi, aliaţii europeni, trebuie să ne asumăm responsabilităţi crescute în apărarea continentului şi pentru a ne spori capabilităţile militare şi de apărare. Şi pentru asta este absolut necesar să consolidăm industria de apărare naţională, cea europeană, precum şi cea transatlantică. Industria românească de apărare are o puternică tradiţie, dar a fost, poate, ca în multe alte locuri, neglijată în ultimii ani, deşi există un potenţial extraordinar. Avem companii care au toate condiţiile, utilităţile pentru ca în condiţiile unui management interesant să poată să fie folosite în necesitatea viitorilor ani de a creşte producţia industrială de apărare în Europa”.

• Nicuşor Dan: "România, pregătită să-şi asume un rol tot mai puternic pe flancul estic şi pentru propria sa securitate”

Domnia sa a amintit că la summitul NATO de la Haga, ce a avut loc în vară, liderii celor 32 de state membre ale alianţei au decis să crească semnificativ investiţiile în apărare pentru a atinge ţinta de 5% din produsul intern brut până în 2035. Preşedintele ţării a mai spus că România are 2,24% din PIB în 2025 pentru apărare, va cheltui aceşti bani şi va menţine tendinţa ascendentă direct corelată cu ameninţările de securitate.

Nicuşor Dan a adăugat: "Însă această decizie reprezintă doar un prim pas pentru a ne atinge scopul. Trebuie să avem bani şi trebuie să-i şi cheltuim pentru a produce echipamente militare. De asemenea, un element cheie pentru asigurarea unei descurajări credibile şi a unei apărări eficiente este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care forţele armate aliate au nevoie. Să colaborăm între state, între guverne şi mediu privat pentru o industria de apărare care favorizează inovaţia şi valorifică tehnologiile emergente, să asigurăm împreună şi alături de partenerii noştri lanţuri de aprovizionare trainice şi interoperabilitatea sistemelor pe care le utilizăm”.

Şeful statului a mai spus că un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militară pe axa nord-sud a flancului estic ca parte a unei abordări coerente şi integrate de la Marea Baltică la Marea Neagră, atât de necesară în contextul de securitate actual, să consolidăm capabilităţile cu dublă utilizare, căi ferate, facilităţi portuare la Marea Neagră şi la Dunăre, precum şi alte elemente de infrastructură critică.

Nicuşor Dan a afirmat: "Acesta este contextul în care evenimente precum NATO- Industry Forum capătă o relevanţă sporită, tocmai prin rolul de a aduce împreună toţi actorii implicaţi în acest proces, NATO, statele aliate, industria şi de a facilita dialogul direct dintre alianţă şi sectorul industrială. Doar lucând împreună vom identifica cele mai bune soluţii pentru provocările noastre comune. România este mai apărată ca oricând şi pregătită să şi asume un rol tot mai puternic pe flancul estic şi pentru propria sa securitate”.

• Trei factori cheie în industria de apărare: cantitate, creativitate şi cooperare

La rândul său, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că firmele din domeniul apărării sunt componenta industrială a descurajării pe care o încearcă alianţa politico-militară, deoarece "pur şi simplu nu există o apărare puternică fără o industrie de apărare puternică”. Şeful NATO a amintit de deciziile summitului de la Haga, când "liderii au fost de acord să cumpere mai multe capabilităţi de apărare, inclusiv avioane, tancuri, nave, dar şi drone, muniţie, capabilităţi cibernetice şi spaţiale”, iar acum este nevoie de un dialog deschis cu industria de apărare pentru îndeplinirea acestor angajamente.

Mark Rutte a precizat: "Desigur, banii singuri nu pot oferi securitate; avem nevoie de capabilităţi, avem nevoie de echipament, putere reală şi, bineînţeles, şi de cea mai avansată tehnologie, deoarece ameninţările cu care ne confruntăm sunt reale şi de durată. Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este cel mai evident exemplu al ameninţării. Dar pericolul post-Rusia nu se va încheia atunci când se va termina acesta. Pentru viitorul previzibil, Rusia va rămâne o forţă destabilizatoare în Europa şi în lume. Şi Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. După cum ştiţi, colaborează cu China, cu Coreea de Nord, cu Iranul şi cu alţii. Îşi sporesc colaborarea industrială în domeniul apărării la niveluri fără precedent. Ei se pregătesc pentru o confruntare pe termen lung. Nu putem fi naivi. Trebuie să fim pregătiţi. Preşedintele Roosevelt (n.red. - preşedintele american Franklin Delano Roosevelt) a spus că inamicii puternici trebuie depăşiţi în alimentare/resurse şi depăşiţi în producţie/forţă. Şi spunea asta în anul 1942. Acelaşi lucru se poate spune şi astăzi. Noi îi spunem pace prin forţă. NATO îşi va face partea, iar noi avem nevoie ca industria să o facă pe a ei. Sunt încrezător că împreună avem ceea ce este necesar pentru a-i depăşi ca putere de foc, ca viteză şi a-i păcăli pe cei care caută să ne facă rău”.

Secretarul general al NATO a spus că pentru a reuşi acest lucru, cele 32 de state membre ale alianţei şi industria de apărare aferentă trebuie să se concentreze pe trei factori cheie: cantitate, creativitate şi cooperare.

În privinţa cantităţii, Rutte a menţionat că NATO deţine deja sisteme de ultimă generaţie, care oferă alianţei un avantaj ce va fi crescut, dar a menţionat că e nevoie de creşterea producţiei şi scurtarea timpilor de livrare.

"Deja schimbăm tendinţa în privinţa muniţiei. Până de curând, Rusia producea mai multă muniţie decât toţi aliaţii NATO la un loc, dar nu mai este cazul. În întreaga Alianţă, deschidem acum zeci de linii de producţie noi şi le extindem pe cele existente. Producem mai mult decât am făcut-o în ultimele decenii. Trebuie să ne bazăm pe acest progres în alte domenii, de la apărarea aeriană de înaltă performanţă la interceptoare de drone cu costuri reduse. Aici, cantitatea este esenţială”, a declarat şeful NATO.

În ceea ce priveşte creativitatea, Mark Rutte s-a referit la puterea inovaţiei, despre care a afirmat că ea trebuie să ne asigure că ne depăşim adversarii prin inteligenţă.

Şeful NATO a precizat: "Există minţi creative, pronind de la corporaţii mari şi consacrate şi ajungând la startup-uri mici. Avem nevoie de ceea ce aveţi de oferit. Şi trăim în societăţi libere unde creativitatea şi ingeniozitatea dumneavoastră pot fi puse la încercare şi puteţi folosi NATO ca teren de testare. Avem Acceleratorul de Inovare în Apărare pentru Atlanticul de Nord (DIANA), cu o reţea de centre de testare şi site-uri de accelerare în mai multe ţări. Avem, de asemenea, Fondul de Inovare NATO, primul fond de capital de risc multi-suveran din lume. Prin acest fond, investim în startup-uri deeptech, cu tehnologie duală care ne pot sprijini apărarea, rezilienţa şi securitatea”.

Reprezentantul NATO s-a referit şi la cooperarea dintre statele membre ale alianţei şi companiile din industria de apărare. Mark Rutte a arătat: "Pe măsură ce liderii îşi asumă riscul politic, industriei i se cere să-şi asume un anumit risc de afaceri. (...) Aşteptaţi ca guvernele să semneze contracte pe termen lung. Ştiu. Şi aveţi dreptate. Uneori guvernele trebuie să facă asta. Dar vă pot spune că, atunci când vine vorba de a investi mai mult în apărarea noastră, voinţa politică există. Banii există. Cererea există, iar securitatea noastră depinde de asta. Aşa că, în calitate de lideri de afaceri, poate putem face o înţelegere. Din partea mea, voi continua să fac tot ce pot pentru ca guvernele să-şi respecte promisiunile şi să semneze contractele. Şi promit că vom face tot ce ţine de NATO pentru a accelera achiziţiile şi a continua să sprijinim inovaţia. Dar în schimb, trebuie să fiţi pregătiţi. Intensificaţi aprovizionarea, extindeţi liniile de producţie existente şi deschideţi altele noi. Nu lăsaţi frica sau capacitatea excedentară viitoare să vă împiedice să satisfaceţi nevoile reale cu care ne confruntăm astăzi. Aveţi încredere că ceea ce produceţi va fi cumpărat. Există oportunităţi de afaceri mari pentru voi toţi şi beneficii reale pentru noi toţi, deoarece atunci când industria intensifică aprovizionarea, rezultatul nu este doar mai multă securitate, ci şi mai multă creştere economică şi mult mai multe locuri de muncă”.

• Industria de apărare, parte esenţială a descurajării concepută de NATO

Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare, generalul Pierre Vandier s-a referit la faptul că este nevoie de accelerarea producţiei pentru ca aceasta să ţină pasul cu inovaţia în domeniul apărării.

Pierre Vandier a spus: "Utilizarea noii tehnologii şi a noilor tactici nu a fost niciodată mai rapidă, datorită în mare parte schimbării bazate pe software. (...) Ei bine, trebuie să ne îndreptăm către o postură de adaptare continuă. Trebuie să arătăm că suntem capabili să ne extindem când este necesar pentru masă, cu soluţii rapide şi accesibile, şi, în acelaşi timp, să continuăm să le dezvoltăm pe celelalte. Desigur, asta înseamnă să facem acest lucru în toate domeniile, în special spaţial şi cibernetic, unde efectul vitezei crescute se simte mai puternic. Industria este o parte esenţială a descurajării NATO. Să demonstrăm că putem inova şi putem face acest lucru mai rapid decât adversarii noştri, impunând strategii şi forţând adversarii noştri să le recalculeze constant pe ale lor, prin dezvoltarea corectă a tuturor sistemelor de armament, demonstrând că mediul nostru industrial şi de inovare este mai reactiv, mai agil şi mai inteligent. De fiecare dată când unul dintre voi dezvoltă ceva ce oponenţii nu au mai văzut, de fiecare dată când unul dintre voi dezvoltă ceva mai ieftin, ceva ce poate fi cumpărat, ascuns, adaptat sau adoptat mai repede, faceţi NATO mai credibil”.

Participanţii la Forumul NATO pentru industria de apărare organizat la Bucureşti au discutat în cadrul dezbaterilor ce au avut loc la acest eveniment despre abordarea raţională a noilor tehnologii, despre abilităţile industriei de apărare, despre modul în care tehnologia poate contribui la îndeplinirea misiunilor militare, despre utilizarea modelării şi simulării în operaţiunile multidomeniu sau în conceptul de război cognitiv, precum şi despre transformarea digitală a NATO, care urmăreşte să permită utilizarea calificată a conectivităţii şi a inteligenţei artificiale.