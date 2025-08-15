Navalnaia îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucraineni antirăzboi înaintea summitului din Alaska

Văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, i-a cerut vineri preşedintelui Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de războiul din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de întâlnirea acestuia cu preşedintele american Donald Trump în Alaska, conform AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

„Eliberaţi activiştii şi jurnaliştii ruşi, civilii ucraineni, pe toţi cei care au fost încarceraţi din cauza unor declaraţii împotriva războiului şi unor postări pe reţele de socializare”, a transmis Navalnaia într-un mesaj video publicat pe canalul său Telegram. Ea le-a cerut lui Putin şi Trump să facă acest summit „istoric” printr-un „schimb de liste” cu persoane deţinute, care să fie eliberate.

„Noi nu ştim şi dumneavoastră nu ştiţi ce se va întâmpla după discuţiile dumneavoastră. Poate că rezultatele vor face o diferenţă. Poate că vor fi uitate într-o săptămână. Trebuie să luaţi o decizie ireversibilă, ceva care să nu poată fi anulat”, a subliniat Navalnaia, adăugând că este „inutil să pierdem ani de zile cu un du-te-vino diplomatic” şi amintind că „din nefericire, ştie mai bine ca oricine preţul întârzierii” eliberării deţinuţilor.

Potrivit Kievului, mii de civili ucraineni sunt deţinuţi în Rusia sau în zone din Ucraina aflate sub ocupaţie rusă. Navalnaia a denunţat restrângerea drastică a libertăţii presei şi a exprimării pe Internet în Rusia, începând cu februarie 2022, şi numeroasele proceduri judiciare împotriva persoanelor care şi-au exprimat opoziţia faţă de război, scrie sursa citată.

Soţul său, Aleksei Navalnîi - principalul opozant al lui Vladimir Putin - a murit la 16 februarie 2024 într-o colonie penitenciară arctică. Familia şi susţinătorii săi susţin că a fost ucis din ordinul liderului de la Kremlin.