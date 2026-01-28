Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nazare: Bucureşti, sediu modern şi expertiză în securitate cibernetică pentru Agenţia vamală UE

U.B.
Politică / 28 ianuarie, 13:05

Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

România şi-a susţinut miercuri candidatura pentru găzduirea viitoarei Agenţii vamale a Uniunii Europene (EUCA) într-o audiere organizată de Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) a Parlamentului European, alături de alte opt state, potrivit Agerpres. Ministrul de finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat avantajele Bucureştiului şi a subliniat infrastructura pregătită, disponibilitatea imediată a viitorului sediu şi expertiza României în securitate cibernetică şi digitalizare, conform sursei citate.

România oferă un sediu modern, conectivitate excelentă şi o bază solidă de specialişti, inclusiv prin Centrul european de securitate cibernetică din Bucureşti, a declarat ministrul de finanţe Alexandru Nazare în faţa eurodeputaţilor şi a adăugat: „Credem în reforma vamală europeană şi ne dorim ca aceasta să reuşească”, relatează Agerpres.

Ministrul a explicat că oraşul este pregătit pentru găzduirea agenţiei nu doar din punct de vedere logistic, ci şi ca hub pentru personalul EUCA, oferind un standard ridicat de viaţă şi siguranţă, subliniază sursa citată. Chiria clădirii de peste 9.000 mp va fi asigurată pe 15 ani de România, cu posibilităţi de extindere şi stimulente fiscale pentru angajaţi, mai adaugă Agerpres.

Audierea a stârnit întrebări din partea eurodeputaţilor Adina Vălean, Maria Grapini şi Dirk Gotink, care au dorit clarificări privind atractivitatea pieţei muncii din Bucureşti, capacitatea de angajare şi protecţia cibernetică în contextul războiului din Ucraina, completează sursa. Nazare a răspuns că România a demonstrat rezilienţă şi expertiză în securitate digitală, consolidându-şi reputaţia ca hub european de securitate cibernetică, adaugă Agerpres.

Ministrul român a mai punctat că Bucureştiul oferă siguranţă şi accesibilitate şi a subliniat că oraşul este „un adevărat ecosistem” pentru domeniul digital şi securitate cibernetică, elemente esenţiale pentru buna funcţionare a viitoarei agenţii vamale europene, potrivit sursei citate.

