Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Nazare: România vizează atragerea investiţiilor mari şi folosirea fondurilor PNRR

U.B.
Politică / 27 ianuarie, 08:24

Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

Ministrul Finanţelor a declarat luni seara că obiectivul principal al tuturor ministerelor în acest an este atragerea cât mai multor fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Alexandru Nazare a subliniat că proiecte de o asemenea dimensiune nu vor mai fi disponibile prea curând la nivel european, potrivit Agerpres.

Nazare a afirmat că obiectivul pentru 2026 trebuie să fie ca toate ministerele să obţină cât mai mulţi bani din PNRR şi a subliniat că aceasta este unica şansă de a folosi fondurile disponibile. Ministrul a mai spus că noul cadru financiar european va fi diferit şi că proiectele de coeziune nu vor mai fi la fel ca înainte, conform Agerpres.

Ministrul Finanţelor a precizat că bugetul pe 2026 este încă în discuţii, dar va fi publicat la mijlocul lunii februarie şi aprobat imediat după. Nazare a menţionat că discuţiile cu ministerele vizează agregarea proiectului de buget şi corectarea unor dezechilibre între venituri şi cheltuiel, adaugă sursa citată.

Alexandru Nazare a subliniat importanţa atragerii investiţiilor mari şi a poziţionării României în regiune. Oficialul a explicat că este necesar să fie atrase investiţii atât europene, cât şi internaţionale, şi că Guvernul sprijină companiile româneşti să se internaţionalizeze. Ministrul a precizat că programul investiţional vizează sectoare strategice precum inteligenţa artificială, semiconductori şi resurse minerale, luând în considerare deficitul balanţei comerciale, notează Agerpres.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 09:32)

    fondurile pnrr de furat ca mai jos

    nicio zi fara coruptie, cadastru facut cu pnrr pentru corupti 

    Drum public „șters” din acte pentru un om cu influență: cazul Gheorghe Neață și complicitatea instituțiilor din Târgu Jiu. Primăria Târgu Jiu: „Fapta s-a prescris, drumul nu există”.

    Cadastrul refuză să verifice dacă intabularea s-a făcut peste drumul istoric. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 09:39)

    AR FI FRUMOS, DAR... FARA ,,VRAJIREA PROSTIMII"? MIRA-M-AS!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb