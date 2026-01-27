Nazare: România vizează atragerea investiţiilor mari şi folosirea fondurilor PNRR

Ministrul Finanţelor a declarat luni seara că obiectivul principal al tuturor ministerelor în acest an este atragerea cât mai multor fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Alexandru Nazare a subliniat că proiecte de o asemenea dimensiune nu vor mai fi disponibile prea curând la nivel european, potrivit Agerpres.
Nazare a afirmat că obiectivul pentru 2026 trebuie să fie ca toate ministerele să obţină cât mai mulţi bani din PNRR şi a subliniat că aceasta este unica şansă de a folosi fondurile disponibile. Ministrul a mai spus că noul cadru financiar european va fi diferit şi că proiectele de coeziune nu vor mai fi la fel ca înainte, conform Agerpres.
Ministrul Finanţelor a precizat că bugetul pe 2026 este încă în discuţii, dar va fi publicat la mijlocul lunii februarie şi aprobat imediat după. Nazare a menţionat că discuţiile cu ministerele vizează agregarea proiectului de buget şi corectarea unor dezechilibre între venituri şi cheltuiel, adaugă sursa citată.
Alexandru Nazare a subliniat importanţa atragerii investiţiilor mari şi a poziţionării României în regiune. Oficialul a explicat că este necesar să fie atrase investiţii atât europene, cât şi internaţionale, şi că Guvernul sprijină companiile româneşti să se internaţionalizeze. Ministrul a precizat că programul investiţional vizează sectoare strategice precum inteligenţa artificială, semiconductori şi resurse minerale, luând în considerare deficitul balanţei comerciale, notează Agerpres.
