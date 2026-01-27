Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nazare: Toate rambursările de TVA la luna ianuarie 2026 sunt plătite la termen

T.B.
Politică / 27 ianuarie, 07:27

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, la Antena 3, că datele pentru luna în curs arată că statul nu mai are obligaţii neachitate către firmele care aşteaptă rambursări de TVA, în condiţiile în care, la jumătatea anului trecut, datoriile statului din aceste rambursări se ridicau la 5 miliarde de lei.

Tot la Antena 3, Alexandru Nazare a declarat că stimularea mediului de afaceri trebuie să înceapă cu onorarea obligaţiilor statului faţă de companii.

Ministrul Finanţelor a explicat, în intervenţia sa de luni seară la Antena 3, că pentru a încuraja investiţiile este necesară achitarea unor datorii care nu erau onorate anterior, făcând referire la rambursările de TVA.

Potrivit lui Alexandru Nazare, declaraţie făcută la Antena 3, în luna iunie exista un stoc de rambursări de TVA de 5 miliarde de lei, sumă care a fost achitată integral, la zi, într-un interval de şase luni.

Şeful Finanţelor a mai precizat, la Antena 3, că ecartul de 5 miliarde de lei a fost eliminat, iar în luna ianuarie toate rambursările de TVA au fost plătite la termen.

Alexandru Nazare a afirmat la Antena 3 că, în prezent, toate rambursările de TVA aferente lunii ianuarie 2026 sunt achitate la termen.

Ministrul Finanţelor a mai explicat, în declaraţiile făcute la Antena 3, că în anul 2025 statul avea întârzieri de aproape trei ani la plata concediilor medicale pentru companiile care achitaseră aceste drepturi salariaţilor şi aşteptau recuperarea sumelor de la autorităţi.

Conform declaraţiilor lui Alexandru Nazare la Antena 3, debitele statului aferente concediilor medicale au fost reduse până la aproximativ 1,5 miliarde de lei.

