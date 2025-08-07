Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Neam-prostia înghite România

MAKE
Politică / 7 august, 14:49

Grupul de tineri care scandau: „Iliescu astăzi moare, e sărbătoare”

Grupul de tineri care scandau: „Iliescu astăzi moare, e sărbătoare”

MAKE

Am şters vreo şaptezeci de insulte la adresa lui Ion Iliescu, comentarii ale publicului în josul ştirii publicate de BURSA că fostul preşedinte a murit.

Am văzut pe TikTok un grup de băieţi tineri, în pantaloni scurţi, care scandau: „Iliescu astăzi moare, e sărbătoare.”

Am văzut că Marian Ceauşescu, despre care se spune că ar fi un activist, a desfăcut o sticlă de şampanie în faţa spitalului în care a murit Iliescu.

Claudiu Năsui a spus că „Doliul naţional decretat de guvern este o ruşine.”Aud că, pentru diseară, este programat un protest la Piaţa Universităţii, contra declarării zilei de doliu naţional.

Catafalcul lui Ion Iliescu a fost depus două zile la Palatul Cotroceni, unde Nicuşor Dan a lucrat într-o cameră alăturată, în tot acest răstimp (se pune problema că, dacă sunt funeralii de stat, atunci, probabil că preşedintele României ar trebui să participe şi el).

Klaus Iohannis, Petre Roman şi Mircea Geoană, la fel, au fost absenţi.

Sunt manifestări de neam-prost.

Toate astea (lista este mai largă) sunt manifestări de neam-prost.

Neam-prostia este caracteristica celui care, în orice poziţie s-ar afla, nu înţelege sensul demnităţii, limitei şi discreţiei, şi transformă tot ce atinge într-o afirmaţie vulgară de sine.

Moartea cuiva nu este un prilej de promovare de sine.

Moartea cuiva este sinonimă cu moartea în general (care, deocamdată, încă nu ne-a luat).

Batjocorirea mortului cade în gol (persoana batjocorită a pierit), în schimb dezvăluie lipsa de cuviinţă, măsură, onoare, discreţie, elevare spirituală.

Lipsa de respect în faţa morţii duşmanului este necreştinească:

„17. Nu te bucura când cade vrăjmaşul tău [...]” /(Pildele lui Solomon: 24)./

Talmudul comentează acest verset:

„Nu este vrednic un om drept să se bucure când cade cel rău, căci dreptatea nu e răzbunătoare.”

Versetul biblic continuă astfel:

„...inima ta să nu se veselească, ca nu cumva Domnul să vadă şi să nu-i placă, şi să-Şi întoarcă mânia de la el.”

Asta este ceea ce se petrece.

Neam-prostia înghite România.

Neam-prostia este o răzbunare pentru neam-prostie.

Suntem într-un cerc vicios.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 07.08.2025, 15:06)

    ...

    2.  Da
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 07.08.2025, 15:11)

    Denotă micime sufletească. Cei care nu s-au stăpânit în a ataca și batjocori post mortem sunt niște pigmei, iar mulți dintre ei sunt și niște caractere infecte. Cică persoane publice.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de Toma în data de 07.08.2025, 15:15)

    Foarte bine spus!

    Jos pălăria pentru aceasta luare de poziție, necesară cred eu, pentru o întoarcere la normalitate! 

    Am vot cu Iliescu doar în 2000, sunt multe lucruri pe care nu le-am apreciat la dumnealui dar în moarte toți suntem egali! 

    În plus, să dai în unul căzut, care nu se mai poate apăra, e de neacceptat, sub demnitatea unui comportament uman! 

    Băsescu, pe care l-am votat în 2004 dar nu si după, dă dovadă încă o dată, de eleganță și umanitate: ”respectul cuvenit primului președinte ales”! 

    Până și Becali le-a fost superior prin prezența sa marilor absenți la funerarii. 

    Despre USR, mi-au dat un motiv în plus să nu cumva să îi votez vreo dată!

    La ce să te aștepți de la inițiatorii folosirii vuvuzelelor în parlament? 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  Comentariu eliminat conform regulamentului
    (mesaj trimis de Redacţia în data de 07.08.2025, 15:30)

    ...

adb