Neam-prostia înghite România.

Am şters vreo şaptezeci de insulte la adresa lui Ion Iliescu, comentarii ale publicului în josul ştirii publicate de BURSA că fostul preşedinte a murit.

Am văzut pe TikTok un grup de băieţi tineri, în pantaloni scurţi, care scandau: „Iliescu astăzi moare, e sărbătoare.”

Am văzut că Marian Ceauşescu, despre care se spune că ar fi un activist, a desfăcut o sticlă de şampanie în faţa spitalului în care a murit Iliescu.

Claudiu Năsui a spus că „Doliul naţional decretat de guvern este o ruşine.”Aud că, pentru diseară, este programat un protest la Piaţa Universităţii, contra declarării zilei de doliu naţional.

Catafalcul lui Ion Iliescu a fost depus două zile la Palatul Cotroceni, unde Nicuşor Dan a lucrat într-o cameră alăturată, în tot acest răstimp (se pune problema că, dacă sunt funeralii de stat, atunci, probabil că preşedintele României ar trebui să participe şi el).

Klaus Iohannis, Petre Roman şi Mircea Geoană, la fel, au fost absenţi.

Sunt manifestări de neam-prost.

Toate astea (lista este mai largă) sunt manifestări de neam-prost.

Neam-prostia este caracteristica celui care, în orice poziţie s-ar afla, nu înţelege sensul demnităţii, limitei şi discreţiei, şi transformă tot ce atinge într-o afirmaţie vulgară de sine.

Moartea cuiva nu este un prilej de promovare de sine.

Moartea cuiva este sinonimă cu moartea în general (care, deocamdată, încă nu ne-a luat).

Batjocorirea mortului cade în gol (persoana batjocorită a pierit), în schimb dezvăluie lipsa de cuviinţă, măsură, onoare, discreţie, elevare spirituală.

Lipsa de respect în faţa morţii duşmanului este necreştinească:

„17. Nu te bucura când cade vrăjmaşul tău [...]” /(Pildele lui Solomon: 24)./

Talmudul comentează acest verset:

„Nu este vrednic un om drept să se bucure când cade cel rău, căci dreptatea nu e răzbunătoare.”

Versetul biblic continuă astfel:

„...inima ta să nu se veselească, ca nu cumva Domnul să vadă şi să nu-i placă, şi să-Şi întoarcă mânia de la el.”

Asta este ceea ce se petrece.

Neam-prostia înghite România.

Neam-prostia este o răzbunare pentru neam-prostie.

Suntem într-un cerc vicios.