Netanyahu: „Luptele din Liban continuă, iar Israelul susţine blocada navală impusă Iranului de SUA”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, în cadrul şedinţei de guvern de duminică, potrivit unei declaraţii publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, că luptele din Liban continuă, că Israelul susţine blocada navală impusă Iranului de Statele Unite şi că între Ierusalim şi Washington există o coordonare strânsă, în timp ce, în ajunul Zilei de comemorare a martirilor şi eroilor Holocaustului, a legat acţiunile actuale ale statului israelian de imperativul de a preveni repetarea unei ameninţări existenţiale.

Netanyahu a afirmat, potrivit aceleiaşi surse, că s-a aflat sâmbătă în Liban, „în zona de securitate”, alături de forţele israeliene, de rezervişti şi de comandanţi, despre care a spus că desfăşoară „o muncă extraordinară”, cu „spirit neclintit”, „mare hotărâre” şi „succese semnificative”.

Potrivit declaraţiei publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, premierul israelian a susţinut că forţele israeliene împing inamicul mai departe de frontieră şi că obiectivul nu se limitează la menţinerea a „cinci puncte” de control, ci vizează crearea unei „zone de securitate solide, mai adânci”, menite, în formularea sa, să prevină atât pericolul unei incursiuni, cât şi ameninţarea reprezentată de rachetele antitanc. Tot potrivit declaraţiei publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, premierul israelian a susţinut că forţele sale acţionează şi împotriva satelor pe care le descrie drept „sate teroriste” aflate în imediata vecinătate a graniţei, unde, potrivit spuselor sale, fiecare poziţie teroristă, iar astfel de poziţii ar fi numeroase, „este pur şi simplu rasă de pe faţa pământului”.

Netanyahu a mai declarat, potrivit aceleiaşi surse, că Israelul se confruntă şi cu ameninţarea tirurilor de rachete cu traiectorie înaltă, asupra căreia, a spus el, se acţionează deja. Premierul israelian a adăugat că în acest domeniu există „inovaţii importante”, dar şi că „mai este de lucru”. Potrivit declaraţiei publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, premierul israelian a declarat că a fost puternic impresionat de nivelul de pregătire al trupelor şi de convingerea că securitatea trebuie restabilită în nordul ţării, astfel încât locuitorii acestei regiuni să beneficieze de acelaşi nivel de siguranţă ca toţi ceilalţi cetăţeni ai Israelului. În aceeaşi declaraţie, Netanyahu a afirmat că Israelul „nu se va opri” până când această securitate nu va fi restabilită.

Referindu-se în continuare la frontul din Liban, Netanyahu a declarat, potrivit aceleiaşi surse, că luptele se desfăşoară fără întrerupere. Conform sursei citate, el a precizat că, sâmbătă şi duminică, confruntările s-au concentrat în Bint Jbeil.

În aceeaşi intervenţie, Netanyahu a declarat că a vorbit sâmbătă cu vicepreşedintele american JD Vance, care l-a apelat din avion, în timp ce se întorcea de la Islamabad. Potrivit versiunii prezentate de premierul israelian în declaraţia publicată de sursa citată, vicepreşedintele american l-ar fi informat în detaliu cu privire la evoluţia negocierilor şi, în acest caz, la eşecul acestora.

Tot potrivit declaraţiei publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, Netanyahu a afirmat că partea americană a pus capăt negocierilor, deoarece nu a putut tolera ceea ce a descris drept încălcarea flagrantă, de către Iran, a acordului de a intra în negocieri. În aceeaşi declaraţie, premierul israelian a afirmat că înţelegerea prevedea încetarea focului şi redeschiderea imediată a strâmtorilor de către Iran. Potrivit versiunii prezentate de Netanyahu, acest lucru nu s-a întâmplat, iar partea americană nu a putut accepta situaţia.

Netanyahu a afirmat, de asemenea, potrivit aceleiaşi surse, că JD Vance i-a transmis drept obiectiv central al preşedintelui Donald Trump şi al Statelor Unite eliminarea întregului stoc de material îmbogăţit şi garantarea faptului că, în anii următori - posibil chiar timp de decenii - Iranul nu va mai desfăşura activităţi de îmbogăţire pe propriul teritoriu. Potrivit declaraţiei publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, premierul israelian a adăugat că aceasta este, desigur, şi o prioritate importantă pentru Israel.

În acest context, premierul israelian a declarat, conform sursei citate, că, din moment ce Iranul ar fi „încălcat regulile”, preşedintele Trump a decis să impună o blocadă navală. În aceeaşi declaraţie publicată pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, Netanyahu a afirmat că Israelul susţine această poziţie şi că se află într-o coordonare constantă cu Statele Unite. Totodată, el a respins, potrivit aceleiaşi surse, ideea existenţei unei rupturi între Washington şi Ierusalim, afirmând că realitatea ar fi „exact opusul”.

Conform sursei citate, Netanyahu a susţinut că nivelul acestei coordonări este fără precedent şi a afirmat că este vorba despre o situaţie care, în formularea sa, nu s-a mai întâlnit nici în istoria statului Israel, nici în istoria poporului evreu: coordonarea cu „cea mai puternică putere din lume” şi capacitatea de a respinge ameninţări de anihilare.

O parte amplă a intervenţiei a vizat şi dimensiunea memorială şi simbolică a momentului, în ajunul Zilei de comemorare a martirilor şi eroilor Holocaustului. Netanyahu a afirmat, potrivit declaraţiei publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, că s-a întâlnit cu supravieţuitori ai Holocaustului care urmau să aprindă torţele în cursul zilei şi că a fost profund mişcat de poveştile lor. Potrivit aceleiaşi surse, premierul israelian a descris aceste istorii drept exemple de „eroism suprem” şi de supravieţuire „împotriva tuturor şanselor”.

În aceeaşi declaraţie, publicată pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, Netanyahu a afirmat că există „o diferenţă uriaşă” faţă de perioada Holocaustului. El a spus că, în timpul Holocaustului, evreii erau, citându-l pe poetul Uri Zvi Greenberg, „ca un animal vânat”, lipsiţi de orice capacitate de apărare, în timp ce astăzi, „situaţia s-a inversat”: „noi suntem cei care îi vânăm pe opresorii noştri”. Conform aceleiaşi surse, premierul israelian a afirmat că cei care au venit să distrugă Israelul „luptă acum pentru propria supravieţuire” şi că puterea statului Israel, la numai 80 de ani de la Holocaust, este vizibilă pentru întreaga lume.

Netanyahu a mai declarat, potrivit aceleiaşi surse, că, deşi lumea a uitat Holocaustul, Israelul nu l-a uitat şi ştie că trebuie să se ridice împotriva răului la timp şi cu hotărâre. Potrivit declaraţiei publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, el a adăugat că Israelul acţionează în acest sens „aşa cum nicio altă ţară, cu excepţia SUA, nu o face”.

În finalul declaraţiei, publicate pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, Netanyahu a afirmat că statul Israel se află „la apogeul puterii sale” şi că, în ajunul Zilei de comemorare a martirilor şi eroilor Holocaustului, cel mai important lucru care trebuie spus este acesta: dacă Israelul nu ar fi acţionat şi nu şi-ar fi luat soarta în propriile mâini, prin statul său independent, prin Forţele de Apărare ale Israelului şi prin instituţiile sale de securitate, nume precum Isfahan, Natanz, Fordow şi Bushehr ar fi fost pomenite, în formularea sa, asemenea Auschwitz, Majdanek şi Sobibor.

Potrivit aceleiaşi surse, Netanyahu a declarat că aceasta este „diferenţa fundamentală”: „ei vin să ne distrugă, iar noi ne ridicăm împotriva lor”. El a adăugat că, „în fiecare generaţie, ei se ridică împotriva noastră”, însă „în această generaţie, noi ne-am ridicat împotriva lor”, descriind acest fapt drept „o schimbare uriaşă”, pe care, în opinia sa, toţi cetăţenii Israelului ar trebui să o întâmpine favorabil. În aceeaşi declaraţie publicată pe site-ul oficial al Guvernului Israelului, premierul israelian a afirmat că toate acestea garantează „lucrul esenţial”: „Niciodată din nou”.

Netanyahu a mai spus, potrivit sursei citate, că în fiecare an stă la Yad Vashem şi afirmă că „nu va mai exista un alt Holocaust”, iar astăzi, aceste cuvinte sunt susţinute de „marile fapte ale IDF”, de „fermitatea cetăţenilor Israelului” şi de „hotărârea foarte puternică a Guvernului Israelului”.