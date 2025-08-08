Netanyahu neagă acuzaţiile NBC privind o discuţie tensionată cu Trump despre foametea din Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a negat informaţiile publicate de NBC, potrivit cărora ar fi avut o „discuţie cu ţipete” cu fostul preşedinte american Donald Trump pe tema crizei umanitare din Fâşia Gaza. Într-un comunicat oficial transmis postului american, biroul lui Netanyahu a precizat că „informaţiile despre o presupusă discuţie cu ţipete între premierul Netanyahu şi preşedintele Trump sunt complet false”.

NBC relatase anterior, citând surse oficiale americane, că Netanyahu ar fi cerut o convorbire telefonică cu Trump după ce acesta, în timpul unei vizite în Scoţia pe 28 iulie, a declarat că a văzut la televizor imagini cu „copii înfometaţi” din Gaza. Conform surselor postului, conversaţia ar fi fost dominată de Trump, care „l-a întrerupt pe Netanyahu şi a început să ţipe”, refuzând să accepte argumentele conform cărora foametea nu ar fi reală. Consilierii săi i-ar fi prezentat dovezi că în Gaza „copiii mor de foame”.

Potrivit aceleiaşi surse, în urma acestei convorbiri tensionate, Trump l-ar fi trimis în regiune pe emisarul său special, Steve Witkoff, pentru a evalua situaţia.

Declaraţiile şi reacţiile vin în contextul în care tot mai multe organizaţii internaţionale trag un semnal de alarmă cu privire la criza umanitară severă din Fâşia Gaza. Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat recent că populaţia din Gaza se confruntă nu doar cu violenţele războiului, ci şi cu „un alt ucigaş”: foametea.

„Cele 2,1 milioane de persoane captive în zona de război care este Fâşia Gaza se confruntă şi cu un alt ucigaş, în plus faţă de bombe şi gloanţe: mor de foame. Asistăm acum la o creştere fatală a deceselor provocate de malnutriţie”, a declarat şeful OMS.

Potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, controlat de Hamas, peste 60.000 de persoane au fost ucise de la începutul războiului, declanşat de atacul grupării palestiniene asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023. Dintre victime, mai mult de jumătate (54,4%) sunt femei, copii şi vârstnici. La rândul său, atacul iniţial din Israel a dus la moartea a 1.210 persoane, majoritatea civili.