NewMed Energy: Contract record de export de gaze din Israel către Egipt

I.S.
Internaţional / 10 august, 09:24

NewMed Energy: Contract record de export de gaze din Israel către Egipt

Grupul israelian NewMed Energy a anunţat joi, 7 august, semnarea unui contract în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze naturale către Egipt, provenite din câmpul Leviathan din Marea Mediterană. Egiptul a avut nevoie de peste 36 de ore pentru a confirma acest acord, având în vedere contextul sensibil în care a fost făcut anunţul.

În timp ce Egiptul, ca şi alte state arabe, a condamnat ferm decizia Israelului de a ocupa Gaza, contractul cu NewMed Energy reprezintă o premieră în relaţiile energetice dintre cele două ţări, potrivit RFI.

În paralel, o plângere colectivă a fost depusă recent la Curtea Penală Internaţională, prin care preşedintele Abdel Fattah al-Sissi şi mai mulţi oficiali egipteni sunt acuzaţi de „complicitate la blocada ce provoacă înfometarea Gazei”, din cauza închiderii terminalului de la Rafah. Autorităţile egiptene resping aceste acuzaţii.

Pentru a minimaliza impactul acestui acord, purtătorul de cuvânt al Ministerului Petrolului din Egipt a precizat că noul contract reprezintă, de fapt, o „simplă prelungire a unui acord existent”.

Egiptul se confruntă cu o penurie tot mai mare de gaze naturale, resursă esenţială pentru electricitate, industrie, transporturi şi consumul casnic.

Potrivit raportului NewMed Energy, cantitatea totală de gaz livrată către Egipt va creşte până la 130 de miliarde de metri cubi, iar durata aprovizionării va fi extinsă cu aproape 15 ani, până la 31 decembrie 2040 sau până la epuizarea volumului contractual.

NewMed deţine drepturile pentru peste 45% din zăcământul Leviathan, cel mai mare câmp de gaze naturale din largul Israelului, a cărui producţie a început în 2019 şi este deja exportată către Iordania şi Egipt, pe lângă consumul intern israelian.

În mai 2023, guvernul israelian a aprobat un proiect de gazoduct terestru de 65 km între Israel şi Egipt, destinat să asigure aprovizionarea Egiptului, însă construcţia acestuia a înregistrat întârzieri semnificative şi este aşteptată să fie finalizată abia în 2029.

Un prim acord între Egipt şi consorţiul israelo-american Leviathan, semnat în 2018, prevedea furnizarea a 64 de miliarde de metri cubi de gaz din câmpurile Tamar şi Leviathan.

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

