News.ro: Călin Georgescu, la ÎCCJ în dosarul privind acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Fostul candidat la Preşedinţie, Călin Georgescu, a ajuns, marţi, în faţa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care el, mercenarul Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, potrivit News.ro. Zeci de susţinători ai săi s-au adunat în faţa instituţiei, mai notează agenţia.

În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanţa supremă, care are termen de judecată marţi, 14 aprilie, conform News.ro. Georgescu a ajuns la ÎCCJ în jurul orei 9.00, fiind aşteptat de zeci de susţinători cu steaguri tricolore, care l-au aclamat şi au scandat „Călin, te iubim!”, relatează News.ro. Acesta s-a oprit pentru scurt timp pe treptele clădirii şi a salutat mulţimea, după care a intrat în sediul instituţiei, mai scrie agenţia.

Judecătorii instanţei supreme sunt aşteptaţi să decidă, marţi, definitiv, dacă dosarul în care cei 22 de inculpaţi, între care Călin Georgescu, Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia şi alţi 18 inculpaţi, vor fi judecaţi pe fond sau dacă dosarul va fi retrimis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit News.ro.

În 2 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din 15 septembrie 2025 şi a dispus începerea judecăţii în cauză, însă hotărârea nu era definitivă şi a fost atacată la instanţa supremă, astfel că decizia ÎCCJ este decisivă, conform News.ro.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), potrivit News.ro. Horaţiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive, mai arată agenţia. Fiul său, Dorian Potra, şi nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimişi în judecată pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, conform News.ro.

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea lui Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui memory stick care conţine două înregistrări video, precum şi emiterea unei adrese către Poliţia Locală Mediaş, potrivit News.ro. Tot atunci, a fost încuviinţată audierea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 şi a fost dispusă citarea acestuia, în timp ce alte solicitări au fost respinse, mai notează agenţia.

Tot în 2 aprilie 2026, ÎCCJ a respins definitiv contestaţia lui Horaţiu Potra la măsura arestării preventive, acesta rămânând în arest, însă a admis contestaţiile fiului şi nepotului său, care au fost plasaţi sub control judiciar, după ce anterior fuseseră în arest la domiciliu, potrivit News.ro.

Horaţiu Potra, prins în Dubai în septembrie 2025, a fost de acord să fie adus în ţară, procedurile desfăşurându-se rapid în lipsa unui acord de extrădare cu Emiratele Arabe Unite, conform News.ro. Acesta a fost adus în România în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul şi nepotul său, mai scrie agenţia.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată şi într-un al doilea dosar, fiind acuzat de propagandă legionară şi de promovarea unor persoane vinovate de genocid şi crime de război, potrivit News.ro. În 3 aprilie, acesta a scăpat definitiv de controlul judiciar, după ce Tribunalul Bucureşti i-a admis contestaţia şi a desfiinţat în parte hotărârea anterioară, conform aceleiaşi surse.

Potrivit rechizitoriului, procurorii au reţinut că, în contextul deciziei Curtea Constituţională a României din 6 decembrie 2024 privind anularea alegerilor prezidenţiale, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, cu Horaţiu Potra, în condiţii de clandestinitate, potrivit News.ro.

Anchetatorii susţin că cei doi au discutat un plan prin care persoane cu pregătire militară urmau să desfăşoare acţiuni violente cu caracter subversiv pentru a deturna manifestaţiile paşnice, conform News.ro. Strategia viza schimbarea ordinii constituţionale sau împiedicarea exercitării puterii de stat, mai arată agenţia.

Procurorii mai susţin că Horaţiu Potra ar fi coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane, care urma să se deplaseze cu şapte maşini spre Bucureşti pentru a declanşa proteste ce urmau să fie deturnate în acţiuni violente, potrivit News.ro. Aceste acţiuni ar fi fost menite să împiedice exercitarea puterii legitime în stat şi să reconfigureze ordinea constituţională, punând în pericol securitatea naţională, conform aceleiaşi surse.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţiştii au instituit filtre în mai multe zone şi au oprit vehicule în care au fost găsite cuţite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, arme de foc şi materiale pirotehnice periculoase, relatează News.ro.

În 26-27 februarie 2025, anchetatorii au efectuat 47 de percheziţii în mai multe judeţe, inclusiv la locuinţa lui Horaţiu Potra, unde au fost descoperite sume mari de bani şi numeroase arme, potrivit News.ro. Procurorii au concluzionat că acţiunile inculpaţilor au pus în pericol securitatea naţională şi ordinea constituţională, mai notează agenţia.