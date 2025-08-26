Nexent Bank introduce plăţile instant pentru clienţi, în parteneriat cu TRANSFOND

Nexent Bank a lansat serviciul de plăţi instant pentru persoane fizice şi juridice, oferind posibilitatea de a efectua şi primi transferuri interbancare în lei, în câteva secunde, 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, potrivit unui comunicat de presă al băncii. Noul serviciu este disponibil în aplicaţiile de Mobile şi Internet Banking, fără costuri suplimentare faţă de o plată standard în lei.

„Plăţile instant sunt o soluţie firească într-o lume în care mobilitatea, rapiditatea şi controlul asupra banilor sunt esenţiale. Lansarea acestui serviciu întăreşte angajamentul nostru de a oferi clienţilor experienţe bancare moderne şi rapide, aliniate cu nevoile lor reale”, a declarat Yakup Çil, Director General, Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti.

Serviciul permite transferuri de până la 50.000 lei per tranzacţie, către orice bancă din România participantă la schema Plăţi Instant Lei administrată de TRANSFOND, cu decontare asigurată de Banca Naţională a României. „Transformarea digitală a sistemului bancar românesc continuă într-un ritm susţinut, iar plăţile instant sunt unul dintre pilonii acestui progres. Salutăm aderarea Nexent Bank la această schemă, care aduce mai aproape de clienţi un standard modern şi sigur de execuţie a plăţilor interbancare”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Conform băncii, plăţile instant vor aduce beneficii importante companiilor - prin accelerarea încasărilor şi o mai bună gestionare a lichidităţilor - dar şi instituţiilor publice, în cazul plăţilor recurente.

Sistemul Plăţi Instant are în prezent 19 participanţi, reprezentând 92% din piaţa bancară, printre care Banca Transilvania, BCR, BRD, Raiffeisen, ING, CEC Bank şi Revolut Bank.