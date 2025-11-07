Nicu Ştefănuţă: Bursele studenţilor vor fi completate din fonduri europene, după demersuri la Bruxelles şi Bucureşti

Vicepreşedintele Parlamentului European, Nicu Ştefănuţă (Grupul Verzilor/ALE), a anunţat că bursele studenţilor din România vor fi restabilite cu ajutorul fondurilor europene, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Măsura vine în urma demersurilor iniţiate de europarlamentar în contextul diminuării bugetului naţional destinat burselor de la 1,7 miliarde de lei la 1,2 miliarde de lei.

După luni de discuţii cu Comisia Europeană şi cu ministerele de resort, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a făcut demersurile necesare pentru utilizarea acestor fonduri, ca urmare a soluţiei propuse de Nicu Ştefănuţă. Eurodeputatul s-a adresat Comisiei Europene pentru a identifica sursele de finanţare disponibile, iar instituţia a confirmat că banii pot proveni din Fondul Social European, cu condiţia ca Guvernul României să iniţieze procedura oficială.

În continuare, Ştefănuţă a avut întâlniri cu ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, pentru a explica mecanismul prin care fondurile europene pot fi redirecţionate către bursele studenţilor.

Miercuri, ministrul Educaţiei a confirmat că aceste fonduri vor putea fi folosite, într-o primă etapă, pentru finanţarea primei didactice, urmând ca din 2026 să fie utilizate şi pentru completarea burselor.

„Mă bucur că, prin dialog şi colaborare instituţională, am reuşit să aducem o soluţie europeană concretă în sprijinul tinerilor noştri. Educaţia nu trebuie să sufere niciodată din lipsă de fonduri. Studenţii României merită sprijin, nu sacrificii bugetare. Fondurile europene există tocmai pentru a oferi şanse egale tuturor, iar educaţia este cea mai bună investiţie pe care o putem face în viitorul României”, a declarat Nicu Ştefănuţă.

Nicu Ştefănuţă este europarlamentar independent, primul român afiliat grupului Verzilor din Parlamentul European (Greens/EFA) şi actual vicepreşedinte al Parlamentului European. Este membru al comisiilor pentru Bugete şi pentru Industrie, Cercetare şi Energie, precum şi membru supleant în comisiile pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Sănătate Publică.