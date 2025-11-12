Nicuşor Dan: ”Există un fenomen de corupţie pe care nu-l cunoaştem suficient”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că există un fenomen de corupţie pe care nu îl cunoaştem suficient, iar pentru a-l cunoaşte mai bine, atunci trebuie alocate resuese inclusiv în zona de informaţii, informează news.ro.

El a precizat că în strategia de apărare problema corupţiei va fi ma ibine definită, iar atunci modul de acţiune al serviciilor de informaţii şi alocarea de resurse vor ocupa un loc mai important.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cum se va asigura că serviciile de informaţii nu vor fi folosite ca un instrument politic sau că vor fi implicate şi în procesul de justiţie dacă vor furniza date în ceea ce priveşte corupţia.

”În primul rând, da, deci cuvântul corupţie era şi în strategia anterioară Dar era cumva în nişte paragrafe trecut şi de asta am ţinut să fie capitol separat pentru că serviciile de informaţii funcţionează după nişte planuri şi alocarea lor de resurse pe aceste planuri este proporţională cu ceea ce doresc structurile statului, inclusiv în această strategie de la ele. Şi atunci, aşa cum este în momentul de faţă, corupţia este şi în activitatea lor, corupţia este la şi alte activităţi, care perturbă funcţionarea instituţiilor. În momentul în care corupţia este bine definită în modul lor de acţiune şi în alocarea de resurse, ea va ocupa un loc mai important. Ăsta este sensul pentru care corupţia este bine delimitată în acest document”, a declarat Nicuşor Dan.

El a precizat că va fi făcută o departajare clară între informaţie şi proces în justiţie.

”În ceea ce priveşte limitarea sau, în fine, departajarea foarte clară între informaţie şi proces în justiţie pentru asta strategia bineînţeles e o strategie, în planul de implementare vor fi trecute nişte lucruri care să citeze mult mai mult de ceea ce am spus eu şi în măsura în care e nevoie să formulăm această chestiune în acte normative o vom face, însă ceea ce voinţa exprimată în acest document este foarte, foarte clară. Există un fenomen de corupţie pe care nu-l cunoaştem suficient. Pentru a-l cunoaşte mai bine trebuie să alocăm resurse, inclusiv în zona de informaţii”, a transmis preşedintele României.

Întrebat la ce garanţii s-a gândit pentru delimitarea celor două atribuţii, Nicuşor Dan a răspuns: ”În momentul de faţă există garanţii legale. Activitatea de cercetare penală este desfăşurată de parchet, activitatea de judecată este desfăşurată de magistraţii şi orice interferenţă în acest proces este ilegală, dacă nu chiar infracţiune. Trebuie să ne asigurăm că acest corp de procurori şi de magistraţi respectă legea. Cu instrumentele pe care le am, o să încerc să fac lucrul ăsta. Dar din punct de vedere legal lucrurile sunt, în opinia mea foarte clare de acum”.