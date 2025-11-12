Nicuşor Dan: ”Îmi doresc ca la Primăria Capitalei să fie cineva care să pună ordine în bani şi să dezvolte infrastructura”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că îl interesează ceea ce se întâmplă cu Bucureştiul şi că îşi doreşte ca la Primăria Generală să ajungă ”cineva care să pună ordine în bani, în urbanism şi să dezvolte infrastructura”, informează news.ro.

El a explicat şi fotografia pe care a făcut-o cu candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, în vară, şi a precizat că un parlamentar de Bucureşti i-a făcut o vizită şi a făcut o poză.

Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, care este riscul ca la Primăria Capitalei să ajungă un candidat susţinut de partidele extremiste.

”Vă daţi seama că Bucureştiul mă interesează, mă uit pe sondaje, evoluţia sondajelor, mai mult decât atât, este un exerciţiu democratic pe care cred că mare parte din societate şi l-ar fi dorit în două tururi, inclusiv eu. Nu suntem în situaţia asta. Până la urmă, în acest context stabilit de clasa politică, avem un exerciţiu democratic şi bucureştenii vor decide. Asta e ce pot să spun. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism şi să dezvolte infrastructura”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat dacă regretă că în vară a făcut o fotografie împreună cu Cătălin Drulă, candidat al USR la Primăria Capitalei, în condiţiile în care a fost acuzat că s-ar fi implicat în alegerile de la Bucureşti.

”Am făcut multe poze de atunci. Un parlamentar din Bucureşti mi-a făcut o vizită şi am făcut o poză”, a afirmat Nicuşor Dan.