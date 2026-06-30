Nicuşor Dan: ”Mi-aş dori să evităm scenariul anticipatelor”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că şi-ar dori să evităm scenariul anticipatelor, el precizând că nu va aduce, cel puţin uitându-ne la sondaje, schimbări fundamentale de majorităţi dar ne-am găsi în acelaşi blocaj şi în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile, informează news.ro.

Şeful statului a declarat după întâlnirea cu ambasadorii, despre scenariul alegerilor anticipate, că această posibilitate există dar nu suntem încă în calendarul ei.

”Eu mi-aş dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puţin uitându-ne la sondaje, schimbări fundamentale de majorităţi. Ne-am găsit în acelaşi blocaj în care suntem azi şi, în plus, am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile”, a mai spus preşedintele.