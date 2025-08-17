Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: ”Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui la oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina”

S.B.
Politică / 17 august, 19:20

Nicuşor Dan: ”Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui la oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate, informează news.ro.

Potrivit lui Nicuşor Dan, ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate. Preşedintele a mai afirmat că oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace.

Preşedintele României transmite într-o postare că astăzi, în cadrul unei noi videoconferinţe a Coaliţiei de Voinţă, a discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri.

”Cu toţii am fost de acord că unitatea şi coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forţă în faţa comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovaţi?”, spune şeful statului.

”Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancţiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securităţii Europei şi a regiunii noastre.

”În cadrul Coaliţiei, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite şi de partenerii noştri europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate - esenţiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu îşi respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate”, mai arată Nicuşor Dan.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferinţă de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparenţă în privinţa ”garanţiilor de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 19:32)

    pai presiune si bullshi si bullshit. ce presiune, nu vezi ca ai de-a face cu teroristi criminali. Trump a facut un deal, semnati draculkui dealul ca ne-am saturat sa auzim de morti.

    Ce presiune tot visati. Sanctiunile nu functioneaza, arme nucleare n-avem, doar mor oameni in timp ce voi vorbiti alela.  

    Numai Trump e singurul om normal la cap din tot NATO.

    N-ai cu ce sa faci presiune, trzeste=te ca mor oameni zilnic din cauza voastra cu presiunea de 3 ani jumate aceleasi baliverne.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 17.08.2025, 19:53)

    Olimpicul e demn de milă. E președintele nostru și cu ăsta defilăm.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

