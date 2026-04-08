Nicuşor Dan: ”Salut acordul de încetare a focului între SUA şi Iran”

Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, miercuri, acordul de încetare a focului între SUA şi Iran, menţionând că săptămânile de conflict au afectat costurile la energie şi alimente, informează Agerpres.

'Salut acordul de încetare a focului dintre SUA şi Iran şi suntem recunoscători Pakistanului şi altor mediatori regionali pentru eforturile lor. Săptămânile de conflict au dus preţurile energiei şi alimentelor la limite critice pentru familiile şi mediul de afaceri din lumea întreagă şi din Europa', a scris şeful statului, pe platforma X.

Potrivit lui Nicuşor Dan, este momentul ca toate angajamentele să fie respectate, pentru a ajuta negocierile diplomatice şi pentru o soluţie durabilă, care să ducă la stabilitate şi securitate în regiune, inclusiv siguranţa navigaţiei în strâmtoarea Ormuz.

'România este în contact cu partenerii săi şi este pregătită să susţină eforturile care sunt în curs', a transmis şeful statului.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi noaptea că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni. Liderul american s-a declarat pregătit pentru o încetare a focului totală dacă Teheranul va redeschide 'complet' strâmtoarea Ormuz, cale maritimă de o importanţă vitală pentru transportul internaţional de petrol.

Şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi a explicat că trecerea în siguranţă prin strâmtoarea Ormuz va fi posibilă timp de 14 zile în coordonare cu forţele armate ale Iranului şi ''cu luarea adecvată în considerare a limitărilor tehnice''.

În prezent, aproximativ 130 de milioane de barili de petrol brut şi 46 de milioane de barili de produse petroliere rafinate se află în cele circa 200 de petroliere blocate în regiune, potrivit datelor furnizate de institutul de analize financiare Kpler.

SUA şi Israelul au lansat în 28 februarie lovituri aeriene contra Iranului. Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete împotriva Israelului şi ţărilor din zona Golfului Persic ce găzduiesc baze militare americane.