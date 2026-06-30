Nicuşor Dan: ”Statul român funcţionează”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după întâlnirea cu ambasadorii, că statul român funcţionează şi există un acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, SAFE, OCDE, informează news.ro.

El a mai spus că îşi doreşte un guvern cu puteri depline, dar când se va întâmpla asta, nu ştie, însă îşi doreşte să fie cât mai curând şi insistă ca partidele să se vadă cât mai des în perioada următoare pentru a găsi o majoritate. Nicuşor Dan a mai spus că nu cere prea multe şi vrea doar să existe 233 de oameni de care să fie sigur că vor vota.

Preşedintele a declarat după întâlnirea cu ambasadorii statele europene că a fost util în opinia sa să le transmită, aşa cum transmite şi cetăţenilor români, perspectiva sa pe situaţia politică actuală.

"Aşa cum transmit şi acum cetăţenilor români, statul român funcţionează, instituţiile funcţionează, avem un guvern în poziţia în care este, are nişte limitări constituţionale, dar statul român funcţionează", a spus şeful statului.

El a precizat că, în orice situaţie excepţională Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri.

"Foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Aşteptăm, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgenţă, mai sunt două luni, partidele aşteaptă de la guvern care să fie calendarul şi, în funcţie de asta, să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuţii pe proiectele de lege", a menţionat şeful statului.

"Aici suntem. Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu ştiu, îmi doresc să fie cât mai curând şi insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele şi, dacă e nevoie, săptămânile următoare, pentru a găsi soluţia de compromis cu o majoritate", a mai spus preşedintele.

"Eu sunt, în situaţia în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înţeleagă între ei, trebuie să fie un acord între ei. Dar, din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiţie, doar să fie 233 de oameni", a subliniat Nicuşor Dan.

Potrivit lui Nicuşor Dan, problema este dacă există o majoritate care să susţină o guvernare şi în momentul ăsta nu există această majoritate.

Nicuşor Dan a menţionat că responsabilitatea e la partide şi aşteaptă ca ele să vină cu soluţia de majoritate.

"Cred că şi responsabilitatea, şi aşteptarea oamenilor este să ieşim din criza asta politică", a subliniat el.