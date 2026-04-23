Nicuşor Dan a promulgat legea privind combaterea femicidului şi violenţei domestice

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat promulgarea legii pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor asociate, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Şeful statului a subliniat că violenţa împotriva femeilor reprezintă „unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente”, arătând că acest fenomen a fost mult timp ignorat sau insuficient abordat, conform postării sursă.

Potrivit declaraţiei de pe Facebook, noul act normativ are rolul de a introduce pedepse mai severe şi de a consolida mecanismele de prevenire a femicidului şi a violenţei domestice, fiind considerat necesar pentru corectarea unei realităţi sociale persistente.

Preşedintele a salutat iniţiativa parlamentarilor care au susţinut adoptarea modificărilor legislative, apreciind că legea oferă autorităţilor instrumentele necesare pentru a interveni din timp şi pentru a preveni escaladarea violenţei, conform sursei citate.

De asemenea, Nicuşor Dan a arătat că această lege reprezintă un pas important către o mai bună conştientizare a cauzelor abuzurilor şi către o justiţie mai eficientă, care nu doar sancţionează agresorii, ci contribuie activ la prevenirea suferinţei victimelor, în special a femeilor şi copiilor, potrivit postării pe Facebook.