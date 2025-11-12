Nicuşor Dan: Administraţia publică are nişte probleme

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la prezentarea Strategiei Naţionale de apărare, că administraţia publică are nişte probleme, astfel că, la acest nivel naţional, nu lucrează cu date şi nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii. Şeful statului a spus că este ”o atitudine defensivă care face ca administraţia să băltească într-o rutină din care nu ştie să iasă”.

”Administraţia publică are nişte probleme. Asta a fost unul din, nu ştiu dacă şocuri, în orice caz surprinderi ale mele că, inclusiv la acest nivel naţional, administraţia nu lucrează cu date”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

El a arătat că ”sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date”.

”Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice, fiecare îşi vede de micuţa sa politică sectorială şi, din cauza asta, nu avem o viziune integrată. Şi, bineînţeles, din cauza asta nu avem nici o apetenţă a oamenilor din administraţie de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă, o atitudine defensivă care face ca administraţia din România să bătească într-o rutină din care nu ştie să iasă”, a spus preşedintele.