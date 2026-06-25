Nicuşor Dan anunţă progrese privind hub-ul de securitate de la Marea Neagră la Summitul Flancului Estic

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a prezentat progresele înregistrate în dezvoltarea hub-ului de securitate la Marea Neagră, în cadrul Summitului Flancului Estic desfăşurat joi în Polonia, relatează News.ro.

Reuniunea la nivel înalt a reconfirmat poziţia comună a statelor din regiune privind riscurile geopolitice actuale şi necesitatea unui sprijin continuu pentru Ucraina. La discuţii au participat, de asemenea, preşedinta Comisiei Europene şi comisarul european de resort, conform sursei citate.

„Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaştem împreună Rusia ca ameninţare colectivă pentru ţările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina şi de continuare a sprijinului pentru războiul pe care îl duce apărând în acelaşi timp Europa”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan, potrivit sursei menţionate.

Liderii prezenţi la summit au agreat ca acţiunile Uniunii Europene şi cele ale NATO să rămână complementare în asigurarea stabilităţii continentului. Totodată, s-a evidenţiat importanţa transformării bugetelor de apărare majorate în achiziţii directe de echipamente militare moderne, mai adaugă sursa citată.

România a pledat pentru integrarea expertizei tactice acumulate de Ucraina în noile programe europene de înarmare, pentru a asigura o eficienţă sporită a obiectivelor strategice, notează News.ro

„Am insistat pentru includerea experienţei Ucrainei în aceste programe, pentru a exista un echilibru dintre necesitatea de competitivitate şi necesitatea strategică pe obiectivele pe care le avem în ceea ce priveşte apărarea Flancului Estic”, adaugă şeful statului, conform sursei citate.