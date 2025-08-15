Nicuşor Dan consideră esenţială o discuţie în trei cu Ucraina după întâlnirea Trump-Putin

Întâlnirea istorică dintre Donald Trump şi Vladimir Putin „nu este suficientă” fără participarea Ucrainei, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, într-un interviu acordat vineri Antena 3 CNN, subliniind că orice negocieri trebuie dublate de presiune economică asupra Rusiei.

Şeful statului a afirmat că ar fi „foarte important” ca, în una-două săptămâni, să aibă loc o discuţie în format trilateral, cu prezenţa Kievului. „Rusia nu dă semne că îşi doreşte pacea. Dacă nu vom obţine o încetare a focului imediată, trebuie să continuăm sancţiunile occidentale, pentru ca Moscova să înţeleagă importanţa opririi agresiunii. Vom continua sprijinul pentru Ucraina”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a avertizat că nu se poate aştepta ca Rusia „să se retragă şi să lase totul” după invadarea teritoriului ucrainean, dar o încetare a focului ar fi „binevenită”, împreună cu garanţii de securitate pentru teritoriile rămase Ucrainei.

Referindu-se la securitatea României, Nicuşor Dan a subliniat că „nu există un pericol iminent” şi că, fără sprijinul acordat Ucrainei, „astăzi Rusia ar fi vecină cu România”. În opinia sa, războiul hibrid purtat de Moscova vizează inclusiv influenţarea alegerilor din Europa, cu scopul obţinerii unor guverne favorabile Kremlinului.

Întâlnirea Trump-Putin are loc vineri, în Alaska, pe fondul eforturilor Washingtonului de a obţine un acord de încetare a focului în Ucraina. Preşedintele Volodimir Zelenski nu a fost invitat la discuţii, însă Trump a anunţat că ar putea organiza o întâlnire cu acesta, dacă dialogul cu Putin va aduce rezultate pozitive.