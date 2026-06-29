Nicuşor Dan convoacă şedinţa CSAT pentru obiectivele NATO şi misiunile externe

Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării analizează luni strategiile naţionale pentru Summitul NATO şi participarea militară externă din anul următor, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul Preşedintele României.

Şedinţa de la Palatul Cotroceni include pe ordinea de zi stabilirea obiectivelor României la reuniunea de la Ankara din acest an, conform sursei citate.

De asemenea, participanţii evaluează forţele şi mijloacele Armatei României disponibile pentru misiuni şi operaţii în afara teritoriului naţional în anul 2027, se arată în comunicatul de presă.

O altă temă importantă de pe agendă vizează direct siguranţa zborurilor civile şi militare. Oficialii discută implicaţiile pentru continuitatea serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru securitatea spaţiului aerian după suspendarea certificatului de furnizor pentru ROMATSA printr-o sentinţă judecătorească din februarie 2026. Pe parcursul reuniunii, membrii consiliului abordează şi alte teme curente din domeniul securităţii naţionale, mai adaugă sursa citată.