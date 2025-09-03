Nicuşor Dan, despre o majorare a TVA: "Nu există această discuţie”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre o majorare a TVA, că nu există această discuţie iar la Horeca este o discuţie, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie. Despre vizita FMI, el a precizat că este o vizită periodică, nu-i nimic surprinzător în asta, şi a anunţat că Agenţia de Rating Moody's este în România şi cam în 10 zile o să iasă cu un raport.

”Este un lucru foarte bun că România a fost evaluată bine, adică am rămas la acelaşi nivel de către Fitch şi Standard&Poors. Asta este ce contează în relaţia României cu pieţele financiare”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Cernavodă, despre deficitul bugetar.

Despre vizita FMI în România, şeful statului a arătat că ”este o vizită periodică a FMI-ului şi nu-i nimic surprinzător în asta”.

”Totodată, şi Agenţia de Rating Moody's este în România, cam în 10 zile o să iasă cu un raport”, a mai spus preşedintele.

Şeful statului a infirmat discuţii privind o nouă majorare a TVA-ului. ”Nu există această discuţie”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă este posibilă o majorare de TVA în domeniul HORECA, el a răspuns: ”La Horeca este o discuţie, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre zvonurile privind o nouă creştere a TVA, că singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA, care a rămas la 11% şi au convenit că se face o analiză în toamna acestui an, iar dacă lucrurile arată nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA.