Nicuşor Dan, despre prezenţa lui Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă în Beijing: Nu au acţionat în numele statului român

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China, că sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român.

”Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a spus Nicuşor Dan, la Cernavodă, întrebat despre prezenţa celor doi la evenimentul din China.

Întrebat dacă afectează totuşi imaginea României prezenţa celor doi la acel eveniment, Nicuşor Dan a răspuns: ”Nu, sunt persoane fizice”.

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, alături de soţia sa, au participat la parada militară organizată de preşedintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cei trei apar în fotografii alături de Xi, de preşedintele rus Vladimir Putin şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Năstase a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.