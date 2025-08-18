Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: "Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski”

I.S.
Politică / 18 august, 18:34

Nicuşor Dan: "Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în procesul demarat la nivel internaţional pentru încetarea războiului din Ucraina, speră să existe discuţii între preşedinţii Donald Trump, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, şeful statului arătându-se sceptic că în urma unei singure întâlniri trilaterale în acest format s-ar ajunge la un consens.

”O să fie un proces şi eu cred că în acest proces vom vedea că Rusia nu e serioasă, cum nu a fost de trei ani şi jumătate”, adaugă Nicuşor Dan, arătând că acestea sunt şi unele dintre ideile pe care le-a transmis liderilor europeni.

”Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski, asta este locul în care eu îmi doresc să ajungem. E un pas înainte faptul că preşedintele Trump a spus că îşi doreşte asta şi că îşi doreşte să se întâmple într-o săptămână-două, deci eu sper să avem asta. Dacă o să avem o primă întâlnire în formatul ăsta, eu cred că nu o să fie nicidecum ultima, deci o să fie un proces şi eu cred că în acest proces vom vedea că Rusia nu e serioasă, cum nu a fost de trei ani şi jumătate”, a declarat Nicuşor Dan, luni după-amiază, la Roşia Montană, în judeţul Alba.

Şeful statului consideră că ”Rusia nu îşi doreşte pace”.

”Rusia, ca să fim foarte clari, nu îşi doreşte pace, pentru că ea e în ofensivă, a câştigat un teritoriu, dacă şi-ar fi dorit pacea ar fi participat la negocieri până în momentul ăsta şi atunci singura modalitate de a o aduce la o masă de negocieri adevărată este cu sancţiunile economice”, consideră preşedintele.

Nicuşor Dan spune că Rusia are deja probleme din cauza sancţiunilor economice, iar un argument foarte important ar fi noi restricţii pe acest palier, din partea SUA.

”E în suferinţă economică Rusia, în urma sancţiunilor pe care lumea occidentală i le-a aplicat deja. Dacă Statele Unite intră şi cu un pachet aşa cum a fost discutat în Congres împotriva Rusiei, ăsta va fi un argument principal, important”, a mai declarat şeful statului.

Întrebat ce le-a transmis liderilor europeni în videoconferinţă, Nicuşor Dan a răspuns că le-a transmis aceleaşi idei, respectiv că e foarte important ca Statele Unite să fie parte din toată discuţia pentru pace, că e important să ajungem să existe discuţii Trump-Zelenski-Putin şi că, dacă se va ajunge acolo, administraţia americană se va convinge de adevăratele intenţii ale Rusiei.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 18.08.2025, 18:52)

    Mi-e milă de el, se bagă în seamă și hamaie în continuare ca un catelandru. Ăsta e rolul care i s-a dat. Cunoaștem textul. Rusia se sufocă de la atâtea sancțiuni, iar România și UE își dau duhul.

    Politica externă a ajuns pe mâna tandemului N&D - larva useristă Toiu. În ce hal am ajuns. 

