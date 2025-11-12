Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

T.B.
12 noiembrie, 13:00

Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu a fost cel mai echilibrat gestul CSM de a face plângere penală faţă de un om politic care a avut o opinie politică, el arătând că în ultimele luni există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari. Şeful statului a povestit că o judecătoare i-a spus că îi este frică să spună, publică, că este judecător şi acest lucru nu este normal. În plus, Nicuşor Dan a arătat că nu este nevoie de un referendum privind pensiile magistraţilor.

Nicuşor Dan a afirmat că ”nu a fost cel mai echilibrat gest gestul CSM-ului de a face o plângere penală faţă de un om politic care a avut o opinie politică”. ”Acum, în sprijinul CSM-ului, dacă vreţi, ca să ducem nuanţele şi echilibru până la capăt, în sprijinul CSM-ului, este un fenomen. CSM-ul este compus din nişte magistraţi care reprezintă alţi 5 sau 6 mii de magistraţi. Şi de mult timp, şi în special de câteva luni, există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţara asta se întâmplă pentru că ei au nişte pensii prea mari”, a afirmat Nicuşor Da într-o conferinţă de presă.

Şeful statului a amintit că într-una din conferinţele anterioare, a spus că o să sune pe doi magistraţi care s-au hotărât să se pensioneze brusc, tocmai din cauza că urma să fie modificată această lege.

”Am făcut exerciţiul ăsta. Am vorbit cu o doamnă judecătoare, care mi-a spus: Eu am încercat să-mi fac meseria, m-am dus la toate cursurile de pregătire la care am putut să mă duc, să fiu competentă profesional, să rezolv problemele pe care am să le rezolv. Acum, mi-e ruşine să spun public că sunt judecător. Ba chiar mi-e frică să spun public că sunt judecător. Asta nu-i normal”, a arătat preşedintele.

”CSM-ul a avut o măsură disproporţionată, dar a avut-o la presiunea unor oameni care simt că asupra lor e o presiune socială, care este în mare parte nejustificată”, a mai adăugat Nicuşor Dan.

Şeful statului s-a referit şi la organizarea unui referendum privind pensiile magistraţilor.

”Un referendum este un instrument pe care îl foloseşti când părţi din societate au opinii divergente pe o anumită problemă, nu e cazul aici. Şi societatea, şi clasa politică, şi inclusiv magistraţii sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul, şi atunci este doar o chestiune de armonizare legislativă, de cum să rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeaşi opinie în societate pe problema asta”, a spus preşedintele, despre intenţia USR de a iniţia un referendum pe această temă a pensiilor magistraţilor.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 13:12)

    o scuzati, am crezut ca referendumul se face ca sa dam o lege sau sa schimbam Constitutia nu doar asa ca sa "aflam o opinie pe care o stie toata lumea".

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 13:21)

    IN-CRE-DI-BIL! Credeam ca e un citat din Savonea dar m-am inselat!

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 14:08)

    cam sulfuroasa,pestilentiala declaratia!cam repede se-ncovoaie si asta

    poate nu a aflat ca o imensa legatura cu problemele din tara,cu situatia bugetara si sociala,a facut-o chiar UE din moment ce insista atat pe aplicarea jalonului ca altfel taie banii 

    ba mai mult nu e de acord cu prelungirea termenului limita 

    si banca mondiala la fel

    eu zic sa-i ia si pe aia la misto ca pe cetateni cu declaratii ca asta 

