Nicuşor Dan: "Hub-urile logistice, Portul Constanţa şi Dunărea sunt atuurile României pentru reconstrucţia Ucrainei”

I.S.
Politică / 20 august, 21:12

Nicuşor Dan: "Hub-urile logistice, Portul Constanţa şi Dunărea sunt atuurile României pentru reconstrucţia Ucrainei”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că atuurile României în privinţa implicării în procesul de reconstrucţie a Ucrainei sunt hub-urile logistice, portul Constanţa şi Dunărea.

'Coaliţia de Voinţă are obiectivul, pe de o parte, de a asigura în acest moment, resurse pentru Ucraina, pentru ca să ţină piept agresiunii ruse şi, pe de altă parte, să pregătească situaţia post-război, inclusiv reconstrucţia. Poziţia pe care noi o avem, faptul că am avut nişte hub-uri logistice prin care s-a tranzitat, şi umanitar, şi echipament militar, asta ne va ajuta. Adică, aceleaşi hub-uri care au fost şi în Polonia şi în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucţie. De asemenea, Portul Constanţa este important în procesul de reconstrucţie. Dunărea - există această cale de transport care este ieftină, deci, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucţie', a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, într-o declaraţie de presă la Roşia Montană.

El şi-a exprimat, miercuri, din nou, rezerva cu privire la faptul că Rusia îşi doreşte pacea.

'În conferinţa de duminică (a Coaliţiei de Voinţă - n.r.), am spus că interesul nostru este să avem cât mai repede acea întâlnire în trei - Statele Unite, Rusia, Ucraina, tocmai pentru ca să vedem Rusia la masa negocierilor şi, de asemenea, am spus că e important ca Statele Unite să rămână implicate faţă de acest război. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Deci avem, preşedintele Trump care doreşte, şi care a şi anunţat şi care a şi vorbit cu preşedintele Putin, pentru ca aceste întâlniri să aibă loc. Mai departe de asta, e de văzut cât de serioasă va fi Rusia', a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a adăugat că a fost o discuţie deschisă şi marţi a Coaliţiei de Voinţă, în care 'unii erau mai optimişti, unii erau mai pesimişti despre cum se va comporta Rusia'.

Preşedintele României a afirmat că el este unul dintre cei pesimişti în privinţa acţiunilor viitoare ale Moscovei. 'Adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare şi tocmai de-aia e important ca Statele Unite să rămână la masă şi, în momentul în care va fi convinsă, să aplice şi pachetul de sancţiuni pe care îl are pregătit, e deja discutat în Congres. Bine, ideal ar fi să avem pace în câteva zile, dar pentru situaţia în care nu se întâmplă, pace sau încetarea focului, dar pentru situaţia în care nu se întâmplă, pachetul 19 de sancţiuni economice al Europei este în pregătire şi pachetul american de sancţiuni, de asemenea', a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

