Nicuşor Dan: În discuţii, PNL a susţinut explicit un guvern minoritar PSD; mi-ar fi plăcut să-şi asume sincer răzgândirea

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi, despre răzgândirea liberalilor în negocierile pentru formarea guvernului, că a fost explicit în discuţiile din interior că PNL susţine un guvern minoritar PSD, iar mi-ar fi plăcut ca, în mod onest, să se spună că au reconsiderat, pentru a nu mai interveni o dezbatere inutilă, conform primului mesaj citat. Preşedintele a explicat că referirea la răzgândirea PNL a vizat conţinutul discuţiilor din negocieri, unde a fost clar că PNL susţine un guvern minoritar PSD, inclusiv prin răspunsuri la întrebări despre secretarii de stat şi prefecţi, potrivit aceleiaşi surse.

Nicuşor Dan a exclus ca România să fie retrogradată la categoria „junk”, afirmând că se va implica personal dacă este util şi i-a rugat pe liderii partidelor să fie la dispoziţia evaluatorilor care vor veni în iulie şi august, fiind optimist că se va evita degradarea, care ar fi catastrofală. El a spus că, dacă vreun raport va fi negativ, „o să ne pară rău după momentele de acum”, potrivit sursei.

Preşedintele a transmis celor care l-au votat şi acum îl critică că este un om raţional, iar atunci când ia o decizie împotriva unei părţi a susţinătorilor săi, are un motiv întemeiat, considerând că are dreptate şi duce România în direcţia bună, conform jurământului depus. Despre alegerile anticipate, a spus că posibilitatea există, dar nu suntem încă în calendar, şi şi-ar dori să evite scenariul, deoarece nu ar aduce schimbări fundamentale şi ar da o imagine de instabilitate, potrivit sursei.

Nicuşor Dan a explicat decizia de a nu desemna pe nimeni între Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan, deoarece, spre deosebire de situaţiile anterioare, acum este certitudinea că un astfel de guvern nu trece, iar nu vrea să facă un exerciţiu de „joc de-a prim-ministrul”. El a admis că toată lumea a greşit şi are o responsabilitate în criză, arătând că, în opinia sa, soluţia cea mai bună era guvernul de patru partide, dar fiecare putea face mai mult pentru ca această coaliţie să reziste, potrivit sursei.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că au existat contacte între România şi Ucraina, la diferite niveluri, după incidentul dronei maritime din Portul Constanţa din 5 iunie, iar progresul constă în existenţa unei linii directe pentru acest tip de evenimente, pentru a se evita trecerea printr-un şir de mai mulţi decidenţi, conform declaraţiilor citate. Preşedintele a precizat, referitor la drona aeriană găsită în judeţul Tulcea, că există un progres în evaluare, însă nu există încă o certitudine sută la sută privind evenimentul din aprilie, potrivit sursei.

În cazul dronei navale care a explodat în Portul Constanţa, Nicuşor Dan a afirmat că există un raport preliminar şi o listă cu întrebări din partea tuturor instituţiilor, care a fost înaintată către partea ucraineană, conform declaraţiei. El a menţionat că nu au mai existat incidente navale după cel din Portul Constanţa, potrivit sursei.