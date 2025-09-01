Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România

I.S.
Politică / 1 septembrie, 19:06

Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Constanţa, în cadrul declaraţiilor comune cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că România îşi doreşte ca Hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, pe litoralul Mării Negre. Totodată, el a subliniat că România poate contribui la procesul de reconstrucţie a Ucrainei, având avantajul Portului Constanţa - cel mai mare port de la Marea Neagră - şi al conexiunii acestuia cu Vestul Europei prin Dunăre, o rută de transport ieftină şi eficientă.

„Trăim o perioadă complicată, cu o presiune din partea rusă, şi atunci solidaritatea europeană este importantă. Faţă de această ameninţare, am discutat azi despre capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora, în sensul ăsta”, a afirmat şeful statului. El a menţionat că discuţiile au vizat componenta SAFE, pentru care România a propus proiecte precum Baza Kogălniceanu şi Portul Constanţa.

Potrivit lui Nicuşor Dan, Programul SAFE reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea industriei româneşti de apărare, prin producţia de echipamente la nivel naţional, dar şi pentru investiţii în infrastructură cu utilizare atât militară, cât şi civilă. „Suntem pe Flancul estic, partea de Europa cea mai aproape de Rusia, şi aici avem provocări suplimentare. Suntem la Marea Neagră, care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa. Este importantă pentru că, începând cu 2027, România o să înceapă să extragă gaz, contribuind astfel la securitatea energetică a României şi a Europei. Este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai directă, în momentul în care va fi sigură, între Europa şi Asia Centrală”, a subliniat preşedintele, conform News.ro.

El a adăugat că salută adoptarea de către Uniunea Europeană, la propunerea României, a unei strategii pentru Marea Neagră, document pe care Bucureştiul doreşte să îl pună în aplicare cât mai rapid. „Ne dorim ca Hubul european de securitate, de care această strategie vorbeşte, să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră”, a mai declarat şeful statului.

În cadrul aceleiaşi declaraţii, Nicuşor Dan a amintit şi importanţa rolului României în reconstrucţia Ucrainei: „România poate să contribuie la acest proces. Portul Constanţa, care este cel mai mare port la Marea Neagră, şi Dunărea, care îl conectează cu Vestul Europei şi oferă o modalitate ieftină de transport, vor fi foarte utile în momentul reconstrucţiei Ucrainei”.

Preşedintele a încheiat mulţumindu-i Ursulei von der Leyen pentru vizită şi „pentru tot ajutorul pe care l-a oferit în acest timp României”.

