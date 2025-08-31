Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: Poate n-ar fi rău să copiem Marea Dictare Naţională; Am putea să începem cu clasa politică

M.P.
Politică / 31 august, 11:02

Sursă foto: Facebook/Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la Chişinău, unde participă la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, că poate acesta ar trebui ”copiat” şi în România. ”Aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate”, a arătat Nicuşor Dan, la evenimentul dedicat celebrării Zilei Limbii Române, potrivit news.ro, de la care reluăm următoarele.

”Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Mulţumesc, doamna preşedinte, pentru invitaţie. Ştiţi că începând din 2011 această zi este celebrată şi în România, Ziua Limbii Române, în mod oficial, şi poate n-ar fi rău să copiem şi Marea Dictare Naţională. Am putea să începem cu clasa politică, de exemplu”, a afirmat Nicuşor Dan, duminică, în discursul ţinut la evenimentul ”Marea Dictare Naţională” de la Chişinău.

El a arătat că moldovenii sunt un exemplu pentru lupta pe care au dat-o pentru a păstra această limbă.

”Redevenind serioşi, vă mărturisesc că sunt foarte emoţionat pentru că, aşa cum spunea doamna preşedinte, eu tot timpul am considerat limba română un dat. M-am născut, am vorbit limba română, am făcut şcoala în limba română şi dumneavoastră, în opinia mea, aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate. Şi acum din nou sunteţi, în opinia mea, un exemplu pentru Europa şi pentru lumea întreagă, pentru modul în care încercaţi să apăraţi democraţia în faţa aceloraşi tipuri de presiuni care vin din aceeaşi parte şi dovediţi prin asta că sunteţi mai europeni decât europenii şi că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”, a subliniat Nicuşor Dan.

El a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova.

”Limba română este, dincolo de a fi o identitate, este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România şi Republica Moldova sunt ţări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă şi este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalţi, astfel încât aceste două ţări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toţi. Din partea României, din partea mea personal, toată prietenia şi toată deschiderea pentru a construi aceste legături”, a conchis Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan face astăzi o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului român a fost primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, şi participă la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Ulterior, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni, iar de la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 11:58)

    Eventual Marea Dictatură Națională, impusă de neprihănita Maia, care inchide site-uri si ingradește libertatea de exprimare. Probabil asta urmează și la noi, de aia se uită americanii la România ca si la o țară africană.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 12:05)

      Niculaita, in afara de limbi , mai stii ceva. Cu limba nu e greu, mai greu este cu politica si economia. De la atata matematica, ti-a ajuns si ai trect la lmibi. !

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2025, 12:17)

      Catastrofal presedinte. Intelegem contextul - alegerile din septembrie din Moldova dar ar trebui sa-l informeze cineva ca a fost votat presedintele Romaniei, nu al Ucrainei si nici al Modovei. Oricum, nu cred ca apuca 2027 la Cotroceni.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

